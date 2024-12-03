Челябинцы поедут в Москву на двухэтажном поезде 13 декабря

Двери купе открываются с помощью магнитных карточек

В пятницу, 13 декабря, из Челябинска в Москву отправится обновленный состав поезда № 391/392 — он стал двухэтажным. Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств, сообщили в пресс-службе РЖД.

Для доступа в купе пассажиры будут использовать магнитные ключи-карты. В одном из вагонов есть подъемник для инвалидной коляски и купе увеличенной площади для маломобильных людей.

«В купейных вагонах в двухэтажном исполнении одновременно в поездку могут отправиться 410 пассажиров, что более чем на треть превышает возможности одноэтажного подвижного состава», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Первый рейс отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, а из Москвы — 15 декабря в 12:52. В пути будут остановки как в Челябинской области, так и в других регионах России.

Напомним, с 15 декабря из Челябинска в Екатеринбург начнет курсировать электричка «Финист». Внутри поезда есть система климат-контроля, USB-розетки.