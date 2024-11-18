ГЛК из Челябинской области победил в номинациях премии «Горы России»

Лучшие курорты выбирали онлайн-голосованием

Подведены итоги третьей национальной премии «Горы России», на которой выбирают лучшие отели и горнолыжные курорты. ГЛК «Солнечная долина» из Миасса победил в двух номинациях.

Победителей выбирали путем онлайн-голосования. Так, в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Уральского федерального округа» больше всего голосов получили гостиничный комплекс курорта «Алая Роза», гостиничный комплекс горнолыжного курорта «Гора Белая» и Business Residence & Spa ГЛК «Солнечная долина» в Миассе. Лучшим отелем стал последний, говорится в телеграм-канале «Горы России».

«Уральский федеральный округ богат впечатляющими горными массивами и множеством горнолыжных комплексов. Каждый из них уникален по-своему, но большинство голосов гостями курорта в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Уральского федерального округа» отданы «Горе Белая», «Солнечной долине», «Завьялихе». Победа у «Солнечной долины», отмечается в телеграм-канале.

По словам председателя совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олега Сиротина, туристическая отрасль активно развивается, формируется жесткая конкурентная среда.

«Очень почетно не только представлять наш регион, нашу Челябинскую область сегодня, но и победить в этой серьезной борьбе. У нас много планов, много работы», — сказал он.

Как отметили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина», в этом сезоне там запустят новый пятиэтажный отель и шале на склоне горы. Ранее мы писали о том, что комплекс также занят строительством шестиместного закрытого подъемника. Его откроют в этом горнолыжном сезоне. Посадку будут проводить у ски-центра. Время подъема будет длиться три минуты.