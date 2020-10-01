Южноуральский этап Кубка Мира по сноуборду отменили из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в ГЛЦ «Банное» в начале декабря.

Послушать 00:00

Этап Кубка Мира по сноуборду в России, который должен был пройти на территории горнолыжного курорта «Банное» перенесён. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации сноуборда страны Дениса Тихомирова. Ранее соревнования планировались на 5-6 декабря этого года. Отметим, в прошлом году на соревнования в Магнитогорский горнолыжный курорт приехали спортсмены из 17 стран.

«Международный календарь будет утвержден 8 октября. Но в связи с нынешней ситуацией мы переносим этап Кубка мира с декабря на февраль 2021 года»,— цитирует Дениса Тихомирова ТАСС.

На данный момент в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Мера, которая продлится до 4 октября, связана с распространением коронавируса. По данным минздрава на утро четверга, 1 октября, в регионе зафиксировано 89 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 16 829 человек.