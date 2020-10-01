Четыре южноуральца умерли от коронавируса за минувшие сутки

В области не осталось закрытых на карантин по ковиду классов.

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В Челябинской области подтверждено 89 новых случаев коронавируса, среди них девять — ученики школ. По данным Министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 1 октября, за весь период распространения инфекции на Южном Урале выявлено 16 829 человек с COVID-19. При этом сейчас, как сообщает оперативный штаб, коронавирусом болеют 3 402 южноуральца, а классов, закрытых на карантин по предписанию Роспотребнадзора в области не осталось.



«За прошедшие сутки выписаны 84 человека. Всего 12898 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 623 287. За прошедшие сутки — 5852 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— сообщили «Первому областному» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Четыре человека с коронавирусом скончались в регионе в минувшие сутки. У троих из них COVID-19 выявили как основное заболевание. Отметим, что все умершие были старше 60-и лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 62 года; пациентка, 68 лет; пациентка, 80 лет. От других причин: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до 4 октября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также продолжает действовать и обязательный масочный режим. По всем вопросам о COVID-19 работает телефон горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.