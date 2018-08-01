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/ Мошенники собирают деньги на «лечение» обожженной девочке

Мошенники собирают деньги на «лечение» обожженной девочке

Неизвестные прикрываются сайтом «Телефакт».
сегодня в 17:07
  |  Общество

Накануне в социальных сетях появилась группа, через которую неизвестные собирали деньги на помощь 6-летней девочке с ожогами. Малышка получила серьезные травмы во время отдыха на озере Чебаркуль. На берегу водоема компания готовила шашлыки на мангале. Жидкость для розжига по неосторожности попала на девочку, после чего она загорелась. Сайт «Первый областной» подробно писал об этом.

Ребенка отправили в областной ожоговый центр, там за девочкой осуществляется уход. Медики оказывают малышке помощь. Для злоумышленников эта трагедия стала поводом для «благотворительности». Мошенники решили «прикрыться» именем Telefakt.ru

Завтра у нас перевязка. Пока их проводят под наркозом, потому что дочке очень больно. Перевязывать нужно много: площадь большая и ожоги разбросаны по всему телу. Даша очень плохо спит: вздрагивает. Плачет и стонет от боли. — цитируют мошенники Telefakt.ru

Злоумышленники решили прикрыться именем авторитетного СМИ и создали свою группу в «ВКонтакте». В сообщество вступило больше 300 человек. Сколько людей решилось перечислить средства в помощь пострадавшей девочке — неизвестно. Редактор Telefakt.ru сообщает, что сайт не имеет отношения к лже-благотворительности.

В URL-адресе было указано наше название с одной изменой буквой. Проверяя реквизиты, мы нашли массу публикаций о том, что данные счета принадлежат мошенникам. Обратились в МВД, техподдержу QIWI, Yandex, и «Вконтакте». Мы искренне хотим помочь ребенку, поэтому вчера публиковали реквизиты карты ее мамы на нашем сайте. Кроме того, мама малышки очень переживала, что её обвиняют в необоснованном сборе средств. Надеемся, никто не пострадал от действий мошенников. — рассказала редактор сайта Telefakt.ru Анна Козлова.

Сейчас сообщество заблокировано. Журналисты Telefakt.ru готовят обращение в правоохранительные органы.

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