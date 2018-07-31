/ Девочка загорелась от жидкости для розжига угля во время отдыха на озере

Ребенок тяжело переносит лечение.

В Челябинском областном ожоговом центре выхаживают 6-летнюю Дашу Миронову. Девочка поступила в больницу после отдыха на озере Чебакуль. Как рассказала мама Даши, ребенок находился возле мангала. Розжигом его занимался несовершеннолетний мальчик. Он плеснул специальную жидкость на угли — часть ее попала на девочку. Ребенок загорелся. Испугавшись, маленькая Даша побежала в воду. Пламя удалось сбить, но тело девочки оказалось в ожогах.

У Даши 15% ожогов, они разбросаны по всему телу. Обожжена нижняя половина лица, начиная от бровей, правое ухо, подбородок, надплечья, грудь над местом, где была маечка, правая подмышка, правое плечо (внутренняя и задняя части), правое предплечье, правая ножка от ягодицы и почти донизу (половина ягодицы, бедро задняя часть голень задняя часть, поэтому ножка лежит на шине). — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Алена Миронова.

Дашу на «скорой» увезли в больницу Кунашака, за это время девочка несколько раз потеряла сознание. Теперь ребенок находится в ожоговом центре. Перевязки ей делают только под наркозом, переносит Даша его плохо. Девочке предстоит длительное восстановление.

Мама ребенка надеется, что удастся избежать шрамов после восстановления. Она готова к любому лечению. Знакомые семьи объявили сбор средств для Даши.