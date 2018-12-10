/ Несчастный «глава семейства» разжалобил незнакомую старушку на полмиллиона рублей

Мужчина, сопровождавший пенсионерку, показался подозрительным сотрудникам банка.

Заботливый мужчина, приведший пенсионерку в отделение банка и пожелавший помочь ей снять со счета все деньги, насторожил операционистов 7 декабря. Они решили перестраховаться и нажали тревожную кнопку, вызывающую сотрудников ЧОП «Варяг». Охрана узнала, что мужчина не является родственником пенсионерки, но полмиллиона рублей якобы предназначаются ему. После этого на место вызвали полицию.

Выяснилось, что этот мужчина ранее судим, а на момент встречи с «варягами» находился в федеральном розыске. Со своей жертвой он познакомился на улице и рассказал историю о якобы жутких тяготах в жизни своей семьи. Ему удалось убедить женщину пойти с ним в банк, чтобы оказать материальную помощь. — сообщили сайту «Первый областной» в ЧОП «Варяг».

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Правоохранители выяснят, действительно ли мужчина хотел обманом завладеть накоплениями старушки.