/ Еще двое миасцев стали жертвами мошенников

Злоумышленники представились сотрудниками банка и похитили деньги с пластиковых карт.

Не только пожилые люди становятся жертвами электронных мошенников. Одному из пострадавших всего 26 лет. Мошенники по телефону предложили увеличить процентную ставку вклада и сказали, что для этого нужно знать все данные карты. Пострадавший сообщил данные кредитной карты, после чего с нее списали денежные средства.

В этот же день мошенники позвонили и женщине 1955 года рождения. Так же представились сотрудниками банка. Но сообщили, что с её карты кто-то уже пытался перевести средства и, якобы, нужно заблокировать перевод. Женщина также продиктовала данные с банковской карты, в том числе и цифры с обратной стороны. После чего на телефон начали приходить смс-сообщения с кодами, которые потерпевшая женщина также диктовала звонившим, а после этого ей пришли сообщения уже о реальном списании денежных средств. Около 100 000 рублей.

Если вам позвонили и назвались представителем банка, НИКОГДА не сообщайте реквизиты своей карты (номер карты, срок действия, три цифры на обратной стороне). Не перезванивайте на номера телефонов, предложенные в качестве обратной связи. Такой звонок может стать причиной проведения несанкционированных операций по счету вашей карты. — в очередной раз предупреждают сотрудники МВД.

В случае возникновения любых вопросов по работе карты связывайтесь с банком только по официальным телефонам Они указаны на оборотной стороне карты или на сайте банка. Также помните, что банк никогда не станет запрашивать PIN-код карты, CVC-код (три цифры на обороте карты), а также коды из смс-сообщений.