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/ Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты

Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты

Рассказываем, с чем связано увеличение мошенников, а также как уберечь себя и своих близких от злоумышленников.
сегодня в 19:00
  |  Общество

Уже в первом месяце текущего года резко активизировались интернет-мошенники. Число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает газета «Известия».

Только за последний месяц ушедшего года было заблокировано 1149 финансовых фишинговых ресурсов, маскирующихся под уже существующие порталы банков, платежных систем, телеком-операторов и интернет-магазинов известных брендов, хотя годом ранее их количество составляло 705.

Эксперты считают, что учащение мошеннических операций связано с развитием технологий. Ожидается, что в 2019 году количество обманов в сети будет расти, так как появляются новые схемы для отмывания денег. Одна из таких схем начала набирать обороты в декабре 2018 года, отметил директор департамента по информационной безопасности банка «Ак Барс» Вячеслав Яшкин. Граждане получали ссылки на принятие участия в розыгрыше дорогостоящих подарков или крупных денежных призов. Для участия ничего не подозревающим людям предлагали внести определенную сумму. Причем зачастую всё выглядело очень даже правдоподобно, не вызывая никаких подозрений.

Проанализировав все случаи интернет-мошенничества, специалисты Управления «К» МВД России подготовили для Вас понятную и полезную памятку. Предлагаем внимательно ознакомиться с содержанием этой брошюры и следовать рекомендациям, которые уберегут от мошенников вас и ваших близких.

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