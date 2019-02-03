/ Минус 42 градуса обещают синоптики. Как выжить в мороз?

Памятка от «Первого областного» спасет в самую холодную неделю зимы.

О сильнейших холодах за эту зиму предупреждают жителей Челябинской области. В отдельных районах на следующей неделе температура опустится до минус 38 градусов, а в низинах и вовсе до минус 42. Для начала февраля эти морозы аномальные. Такова информация, предоставленная ГУ МЧС. В региональном гидрометцентре озвучили прогноз только на начало недели.

В понедельник, 4 февраля, ночью будет минус 21−26 градусов в горных и южных районах, на остальной территории области от 27 до 32 градусов ниже нуля. В отдельных районах метели. Днем ожидается минус 22−27 градусов, в южных районах минус 17−22 градуса. Вероятность метелей остается. — сообщили сайту «Первый областной» синоптики.

В Челябинске температура ночью может опуститься до минус 28 градусов. Вполне вероятна отмена занятий. Следите за информацией здесь. Днем же будет минус 22−24 градуса. Обещают небольшой снег.

Как выжить в мороз?

В сильные холода южноуральцы пытаются дополнительно обогреть жилище, а потому сотрудники МЧС просят обратить особое внимание на состояние печей и электрообогревателей. Растопленные печи и бани настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра. Кроме того, не стоит оставлять рядом с электроприборами детей.

Туристов и рыболовов просят оставаться дома. Если перенести поход не получается, необходимо зарегистрироваться в пожарно-спасательном подразделении района или на сайте ГУ МЧС. Важно идти группой, взять с собой теплые вещи, напитки, сигнальные ракеты. Разводя костер, нужно помнить о пожарной безопасности.

Автомобилистов просят не выезжать на федеральные трассы, воздержаться от дальних поездок. В ином случае автомобиль должен быть полностью исправен, телефон — заряжен, а в багажнике должен находиться буксировочный трос.

Всем южноуральцам, отправляясь на улицу, нужно съесть что-нибудь горячее. Одежда должна быть сухой и теплой. На улице рекомендуют больше двигаться, а по возвращении домой не набрасываться на горячий чай и не погружаться в горячую ванну. Резкая смена температуры создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Добавим, что до 8 февраля на федеральных трассах Челябинской области в режиме повышенной готовности будут работать подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Урал». Всем, кто стал жертвой непогоды, окажут необходимую помощь: эвакуируют, обогреют и доставят в безопасное место.