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сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Общественный транспорт оказался в катастрофической ситуации из-за мороза

Общественный транспорт оказался в катастрофической ситуации из-за мороза

Трамваи и троллейбусы «стоят», автобусы чинят прямо на линии.
сегодня в 11:42
  |  Общество

Морозы серьезно повлияли на работу общественного транспорта в Челябинске. Несмотря на все меры, принятые для предупреждения неполадок, они все же случились. Так, например, за 5 февраля дважды «вставал» электротранспорт. Сначала из-за обрыва проводов образовался троллейбусный затор на улице Труда. Его устранили за несколько часов. Теперь проблемы в районе железнодорожного вокзала.

Сейчас стоят трамваи в районе Евтеева, не могут двигаться, потому что выпал кусок рельса. Мы всеми силами боремся, сейчас все восстановится, будет в порядке. Ситуация катастрофическая, как и везде и всюду. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Автобусам повезло чуть больше. Они работают в плановом режиме, потому что всю ночь их прогревали. Следили за этим специально вызванные на смену люди. Так что утром все автобусы завелись и вышли на линию.

Проблема с воздухом. Конденсат, который получается, подмерзает, это влияет на закрытие дверей. Поэтому тут бывают моменты, когда отогревают дополнительными средствами. Но в целом в первую ночь особых проблем не было. 4 машины замерзли днем, но мы их приводим в порядок — и обратно на линию. Вводим превентивные меры, чтобы прям на маршруте можно было сделать, либо отвозим машину в гараж и там реанимируем. — сообщил сайту «Первый областной» директор ООО «Общественный транспорт» Дмитрий Холод.

Напомним, что сегодня утром в Челябинске была очень низкая температура. В разных районах города термометры показывали от минус 27 до минус 31 градуса. Занятия в школах отменили с 1 по 11 класс обеих смен.

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Комментарии

Вера Дмитриевна
12:45, 05.02.2019
А бедные троллейбусы на АМЗ под открытым небом ночуют. Про них почему не написали? Всё О,кей?

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