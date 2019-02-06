/ Автобусное сообщение с Казахстаном приостановлено

Ограничение связано с погодными условиями.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» сегодня, 6 февраля, с 8:00 ввело ограничение движения дизельного транспорта и автобусов в Челябинской области в направлении Казахстана. В соседней Костанайской области Республики Казахстан сегодня, 6 февраля, в связи с ухудшением погоды временно прекращено движение по автодорогам.

Данные меры касаются участка км 131+800 — км 146+128 (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое») автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — Республика Казахстан. Для транспорта организованы временные стоянки и пункты обогрева. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дорогах федерального значения. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дорожные службы Челябинской области советуют автомобилистам на некоторое время отложить поездки и предупреждают об опасности движения в сложных погодных условиях.

Те, кто оказался в затруднительной ситуации на трассе, могут обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63. Звонки принимаются круглосуточно.