Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.57 -0.02 74.91 -0.15
Челябинск
сейчас
 
-25 °C
завтра
 
-25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Автобусное сообщение с Казахстаном приостановлено

Автобусное сообщение с Казахстаном приостановлено

Ограничение связано с погодными условиями.
сегодня в 13:51
  |  Общество

ФКУ Упрдор «Южный Урал» сегодня, 6 февраля, с 8:00 ввело ограничение движения дизельного транспорта и автобусов в Челябинской области в направлении Казахстана. В соседней Костанайской области Республики Казахстан сегодня, 6 февраля, в связи с ухудшением погоды временно прекращено движение по автодорогам.

Данные меры касаются участка км 131+800 — км 146+128 (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое») автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — Республика Казахстан. Для транспорта организованы временные стоянки и пункты обогрева. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дорогах федерального значения. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дорожные службы Челябинской области советуют автомобилистам на некоторое время отложить поездки и предупреждают об опасности движения в сложных погодных условиях.

Те, кто оказался в затруднительной ситуации на трассе, могут обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63. Звонки принимаются круглосуточно.

Общество
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
сегодня в 17:24
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
Общество
«Галамарт» открывается в Челябинске: чайник за 199 рублей и скидочная карта в подарок
сегодня в 14:37
«Галамарт» открывается в Челябинске: чайник за 199 рублей и скидочная карта в подарок
Общество
Центральный автовокзал перешел на сокращенный режим работы из-за морозов
вчера в 14:45
Центральный автовокзал перешел на сокращенный режим работы из-за морозов
Общество
Общественный транспорт оказался в катастрофической ситуации из-за мороза
вчера в 11:42
Общественный транспорт оказался в катастрофической ситуации из-за мороза
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Минус 40 прогнозирует МЧС ночью в Челябинской области
сегодня в 17:37
Минус 40 прогнозирует МЧС ночью в Челябинской области
Общество
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
сегодня в 17:24
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
Происшествия
Плачущего на подоконнике мальчика спасли из горящей квартиры
сегодня в 17:20
Плачущего на подоконнике мальчика спасли из горящей квартиры
Общество
Челябинского супергероя Чистомэна наградили за «экологию души»
сегодня в 16:56
Челябинского супергероя Чистомэна наградили за «экологию души»
Общество
Отдых в Челябинске станет одним из самых дешевых в майские праздники
сегодня в 16:25
Отдых в Челябинске станет одним из самых дешевых в майские праздники
Общество
Мальчик, спасший деревню от огня, получил медаль «Спешите делать добро»
сегодня в 16:24
Мальчик, спасший деревню от огня, получил медаль «Спешите делать добро»
Общество
Бориса Дубровского сфотографировали с малышом на плечах после премии «Спешите делать добро»
сегодня в 16:01
Бориса Дубровского сфотографировали с малышом на плечах после премии «Спешите делать добро»
Общество
В рухнувшем доме могли экономить ароматизатор газа
сегодня в 15:20
В рухнувшем доме могли экономить ароматизатор газа
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6