/ Замерзающую в машине семью спасли сотрудники ГИБДД на трассе

В условиях аномального холода все службы работают в усиленном режиме.

Настигшая Челябинскую область непогода не застала врасплох спасательные и дорожные службы области. Регулярная помощь оказывается сотрудниками ГИБДД и МЧС. Как рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области, за прошедшие сутки сотрудники областного полка ДПС оказали помощь 20 водителям, замерзающим на трассе.

В сложной ситуации оказались 15 дальнобойщиков, 2 водителя неисправных автомобилей ВАЗ и Газель, и три водителя легковых автомобилей, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Оказана помощь 6 пешеходам, оказавшимся на трассе в мороз, которым помогли добраться до дома. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Например, в Саткинском районе, у водителя «Скании» замерзло дизельное топливо. Инспекторы помогли ему отогреть топливную систему. А в Сосновском районе полицейские не остались в стороне, когда на дороге заглох ВАЗ, в котором находилась семья. Сотрудники ДПС попытались завести машину, а затем подцепили к ней трос и отбуксировали до места жительства.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС региона, за последнее время к ним не поступали обращения о пострадавших из-за холодов, но были звонки от водителей. Для таких случаев регулярный мониторинг ситуации осуществляют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

У них определены участки, это по всей области. Группы в некоторых случаях помогали. Обращений о пострадавших с обморожениями не было. Оперативные группы находятся на трассах и при необходимости откликаются и помогают людям. — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Рассказали о готовности к холодам и в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Специалисты дорожной службы принимают все необходимые меры, чтобы движение на федеральных трассах области было комфортным и безопасным.

Подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Урал» работают в усиленном режиме, ведется круглосуточное патрулирование дорог, ограничений в движении транспорта на федеральных трассах не было допущено. Действуют пункты обогрева, а также площадки и стоянки отдыха. ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы дорожной техники, занятой очисткой и обработкой трасс. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упродор «Южный Урал».

Отметим, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить на номер 112, который является единым для всех экстренных служб и принимает звонки даже при отрицательном балансе.

По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится на Южном Урале до конца рабочей недели. Актуальную информацию о погоде, а также об отмене занятий вы всегда можете посмотреть на нашем сайте.