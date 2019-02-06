/ Минус 40 прогнозирует МЧС ночью в Челябинской области

Рекордно низкие температуры ожидаются в каждом городе региона.

Холода, разыгравшиеся в Челябинской области, не собираются покидать регион. Завтра, 7 февраля, аномально низкая температура ожидается во всем регионе. Столбик термометров опустится до -35, -40 градусов. ГУ МЧС РФ по Челябинской области предупреждает население о том, что необходимо соблюдать меры безопасности при сильных морозах. По возможности, лучше оставаться дома.

Всем гражданам необходимо строго следовать рекомендациям со стороны сотрудников экстренных служб! Пытаясь дополнительно обогреть себя и жилище, обратите пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей! — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Памятку с рекомендациями по выживанию в сильные морозы от МЧС можно прочитать здесь.