/ Центральный автовокзал перешел на сокращенный режим работы из-за морозов

Перевозчики полностью отменили рейсы в несколько городов области.

Сильные морозы, наступившие на Челябинскую область сегодня, 5 февраля повлияли на работу не только общественного, но и междугороднего транспорта. Ранее сообщалось, что несколько троллейбусов оказались неготовы к экстремально низким температурам. Автобусы вышли на линию, но пару раз заглохли. Междугородний транспорт также пострадал от стихии. Работа автовокзала «Центральный» осуществляется в обычом режиме, однако были полностью отменены несколько рейсов.

В связи с низкой температурой автоперевозчики полностью отменили рейсы на Варну, Карталы, Шадринск, Ашу. В остальные города движение осуществляется в сокращенном режиме. Узнать всю информацию и купить билеты можно на сайте av74.ru и в приложении «Автобус», а также в спровочной автовокзала. — рассказала сайту «Первый областной» администратор автовокзала «Центральный» Наталья Мустакаева.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Челябинск оказался парализован из-за непогоды. В отдельных районах города температура воздуха достигла минус 30 градусов, при этом, по словам челябинцев, погода ощущается сильно ниже. Полностью были отменены занятия в первую и вторую смены, на круглосуточный и усиленный режим работы перешли сотрудники ГИБДД и МЧС.