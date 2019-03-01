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/ Руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко удостоился высшей ведомственной награды

Руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко удостоился высшей ведомственной награды

Крест «за доблесть» был получен за ликвидацию последствий взрыва в Магнитогорске.
сегодня в 16:34
  |  Общество

Руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко награжден высшей ведомственной наградой — крестом «За доблесть» за участие в ликвидации последствий взрыва жилого дома в Магнитогорске. Вручение состоялось  1 марта, в Национальном центре правления кризисных ситуаций, а награда была получена из рук исполняющего обязанности заместителя Министра МЧС России генерал-полковника Виктора Яцуценко.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, в ответном слове Юрий Буренко отметил, что в первую очередь это не личная награда, а высочайшая оценка работы всех, кто с первых минут трудился на месте трагедии. Отметим, что общий список поощрения состоит из 24 страниц и более сем 380 фамилий, представляющих различные структурные организации.

Руководство МЧС России также отметило большую роль Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его команды в деле ликвидации последствий сложнейшей чрезвычайной ситуации. Глава региона в течение всего периода аварийно-спасательных работ был на месте трагедии и принимал важные и эффективные управленческие решения. Не вся работа была на виду, но она была очень важна. Например, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний принимали участие в организации питания, электромонтеры осуществляли работу с электросетями, волонтеры сортировали принесенные вещи и помогали во многих других вопросах, как на месте происшествия, так и в штабе по работе с родственниками пострадавших и погибших. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что крест «За доблесть» — высшая награда в системе МЧС. Данным знаком отличия награждают личный и руководящий состав за доблесть и бесстрашие в экстренных ситуациях, и за мужество, проявленное при спасении человеческой жизни. За все время существование награды ею были удостоены всего несколько человек.

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Комментарии

Карим
17:49, 01.03.2019
Медаль за доблесть наилучшая награда-большая честь так скажем.

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