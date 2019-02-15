/ Челябинцев накрыла волна паники из-за смс о выбросах хлороводорода

Рассказываем, как отличить настоящее предупреждение от проделок «пранкеров».

Многие жители Челябинска сегодня столкнулись с фейковой информацией о том, что при аварии на Челябинском металлургическом комбинате произошел выброс хлороводорода. В ГУ МЧС России по Челябинской области опровергли эту информацию и просят граждан быть бдительнее, не верить вбросам в Сети.





Смс-рассылка от МЧС выглядит по другому. Чтобы удостовериться в правдивости информации, которую вы получили в смс или увидели в социальных сетях, необходимо проверить ее любым доступным для вас способом. Позвонить на горячую линию пожарно-спасательной службы или зайти на сайт. Вся важная и срочная информация дублируется там после того, как абонентам отправляются сообщения. Красной строкой на сайте выделяются новости, которые требуют особого внимания. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Челябинский металлургический комбинат также опровергает информацию о выбросах, к тому же, подобная ситуация невозможна из-за особенностей производства.

ЧМК работает в штатном режиме. Предприятие в технологическом процессе не использует соляную кислоту, поэтому выбросы хлороводорода невозможны. — сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК».

Напоминаем, что проверить информацию о чрезвычайном происшествии, вы можете, позвонив на единый телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области по номеру 8 (351) 239-99-99; в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Челябинска по номеру 112, либо на сайте ГУ МЧС по Челябинской области, прочитав последние сообщения ведомства.