Минстрой обозначил работы в медцентре Магнитогорска и больнице Челябинска весной

В первом квартале 2026 года готовится к сдаче поликлиника в Миассе и хирургический корпус в Нязепетровске

В Челябинской области в январе 2026 года продолжается строительство важных социальных объектов. О том, какие именно работы сейчас ведутся на ключевых стройплощадках региона, подробно рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

Он отметил, что два самых масштабных проекта — это хирургический корпус областной детской больницы в Челябинске и многофункциональный медицинский центр в Магнитогорске.

Строительство корпуса можно наблюдать на улице Воровского, где сейчас возводят каркас здания. Эту работу планируют завершить весной, после чего строители приступят к внутренней отделке и монтажу сложных инженерных систем.

В Магнитогорске на месте будущего центра идут подготовительные работы: расчистка территории и земляные работы. Уже в начале весны здесь планируют начать заливать фундамент.

Параллельно в области подходят к завершению и другие объекты. В Нязепетровске строители практически закончили хирургический корпус. В селе Миасском в первом квартале 2026 года планируют сдать поликлинику. Также продолжают возводить районные больницы в Аргаяше и Сатке, начатые в прошлом году.

Особое внимание уделяют объектам для детей и старшего поколения. В Челябинске в 57-м микрорайоне стараются ускорить строительство новой школы, а в Красноармейском районе возводят дом-интернат для престарелых и инвалидов «Березки».

Среди планов на текущий год — начало строительства поликлиники на территории первой городской больницы Челябинска и детской школы искусств в Сатке. Также власти продолжат программу по расселению людей из аварийного жилья. Работы на объектах соответствуют целям нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни». Они направлены на то, чтобы качественно улучшить жизнь жителей области.

