Минстрой назвал города Челябинской области с самым дорогим жильем в 2026 году

В лидерах Челябинск и пригород

Челябинск и его пригородная зона остаются безусловными лидерами по стоимости жилой недвижимости в регионе. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, отвечая на вопрос о ценовой ситуации на рынке.

«Естественно, с ценой на первом месте Челябинск. Сосновский округ, пригород Челябинска, — цены там тоже на уровне города. Челябинск остается лидером по цене», — констатировал министр.

Также в лидерах по стоимости жилья крупные города: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск.

Согласно данным рынка недвижимости, самые высокие цены в столице Южного Урала сконцентрированы в престижных районах. На первичном и вторичном рынках в локациях у воды и в центре стоимость квадратного метра может достигать 150—200 тысяч рублей.

По актуальной статистике на январь 2026 года, средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Челябинска составляет около 108—121 тысячи рублей, демонстрируя месячный рост примерно на 2%.