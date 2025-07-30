Строительство медицинского центра в Магнитогорске начнется в 2025 году

Открыть объект планируют к 100‑летию города

В Магнитогорске на территории парка «Притяжение» построят современный многопрофильный медицинский центр.

«Магнитогорск — это центр всей южной агломерации Челябинской области. К 100-летию города в 2029 году мы запланировали создание современного многопрофильного медицинского центра, который обеспечит качественную и доступную помощь для жителей не только города, но и близлежащих территорий», — сказал в докладе главе государства Владимиру Путину губернатор Алексей Текслер.

ММЦ рассчитан почти на 500 коек, включая 24 реанимационные, сообщает пресс-служба Минздрава. Он будет работать по направлениям: кардиология, неврология, хирургия, травматология, гинекология и другим. По проекту палаты задуманы в основном маломестные. Сделано это для комфорта пациентов.

Работы начнутся в 2025 году, открытие запланировано к 100‑летию города в 2029 году.

Центр будет располагаться между улицами Зеленой, Советской и Труда в северо-восточной части парка «Притяжение». Площадь центра превысит 94,5 тысячи квадратных метров.

Проект является масштабной модернизацией городской системы здравоохранения, которая сейчас в основном представлена зданиями 1930—1960-х годов и не соответствует современным стандартам.

«Создание нового многопрофильного центра — это не просто модернизация инфраструктуры, а новый уровень оказания медицинской помощи. Особое значение имеет централизация всех хирургических отделений города в одном месте — это настоящая квинтэссенция хирургической помощи, которая позволит оптимизировать логистику, сократить время диагностики и лечения, а также повысить эффективность взаимодействия специалистов», — отмечает министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Большую часть финансирования возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат.