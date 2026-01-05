Медцентр в Магнитогорске построит компания «Ростеха»

Строительство пяти корпусов на 53 тыс кв. м. начнется в 2026 году

В Магнитогорске уже в начале этого года начнется строительство крупного медцентра на 494 койки. Многопрофильный центр возведёт внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» Госкорпорации Ростех. Проект включает пять корпусов общей площадью свыше 53 тыс. кв. м., сообщается на сайте правительства региона.

Финансирование пойдёт из федерального бюджета и бюджета Челябинской области. Государственный контракт подписали с казённым учреждением «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ», которое выступает заказчиком областных строек. Архитектура центра — современная и функциональная: два семиэтажных стационара соединит переход, а все блоки объединит коммуникационно-транспортный коридор для удобства пациентов и персонала.

Здесь будет запущен полный цикл медпомощи на 494 койки, включая 24 реанимационные. Планируются отделения эндоскопии, медвизуализации, функциональной диагностики и поликлиники. Хирургия охватит 13 направлений — офтальмологию, кардиологию, урологию, челюстно-лицевую хирургию, ЛОР, ортопедию, травматологию и другие. Добавят реанимацию, раннюю реабилитацию, экспресс-лабораторию и конференц-зал для семинаров.

Центр оснастят передовым оборудованием, чтобы внедрить новейшие технологии диагностики, лечения и реабилитации по отраслевым стандартам. Проект закроет потребности в высокотехнологичной помощи для более чем 500 тыс. жителей юга Челябинской области.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что медцентр в Магнитогорске станет ключевым проектом для города и области.

«Тяжпромэкспорт» имеет опыт: ввели 15 перинатальных центров по России и корпус тубдиспансера в Хабаровске, сейчас строят еще четыре медучреждения.