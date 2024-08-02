В Челябинской области уменьшилось число подтопленных домов

Вода остается в 168 домах

Сегодня, 2 августа, прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий дождевого паводка в Челябинской области. Подтопленными из-за обильных ливней остаются 168 домов и 312 приусадебных участков — основные работы в муниципалитетах сконцентрированы на водопонижении. Ситуация в отдельных районах остается напряженной, сообщили в пресс-службе правительства области.



Заседание штаба по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера провел его заместитель Алексей Фартыгин. На совещании обстановку и данные о принимаемых мерах доложили представители ГУ МЧС региона, Росгидрометцентра, профильных министерств, главы Челябинска, Миасса, Коркино, Еманжелинска и Еткульского района.

Ситуация в ряде муниципалитетов, по словам Алексея Фартыгина, остается сложной. Водохранилища и водоемы наполнены. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще неделю.

«Основные работы в муниципалитетах сейчас сконцентрированы на водопонижении. В Коркинском муниципальном округе на реках Чумляк и Каменка уровень воды упал на метр. Продолжаются работы по расширению русла, чтобы избежать разлива воды. В ближайшие дни в Коркино прибудет группировка сотрудников МЧС из Тюмени и Троицка для оказания помощи в ликвидации подтоплений», — сказали в пресс-службе.

Сейчас челябинским сотрудникам МЧС помогают коллеги из Екатеринбурга. В Коркино без электричества остаются 62 жилых дома. Водоснабжение там восстановлено.

В Миасском городском округе упал уровень воды на Иремельском водохранилище. Непростая ситуация сохраняется в Смородинке. Режим ЧС действует в Смородинке, поселке Динамо, на территории Тургояка. Напряженной остается ситуация и в Еткульском районе.

«В Копейском городском округе введен режим ЧС. Для оказания помощи пострадавшим увеличена группировка сил ГУ МЧС России по области — автоцистерны и пожарные насосные станции задействованы в территориях для откачки воды, в том числе в Коркинском муниципальном округе и в Челябинске», — сообщили в пресс-службе.

В регионе развернули пункты временного размещения для пострадавших от подтопления. В них находятся 38 человек.

Фартыгин обратил внимание глав на организацию площадок для мусора. После того как вода спадет, нужно будет приступить к уборке территорий. Минэкологии региона поручили выстроить взаимодействие с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами для обеспечения вывоза мусора на полигоны.