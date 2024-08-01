Для устранения подтоплений в Миасс отправится Андрей Фалейчик

Также в город поедет бригада Минсоца области

В пятницу по поручению главы региона Алексея Текслера в Миасс отправятся специалисты министерства соцотношений — они займутся оформлением господдержки, а также заместитель губернатора Андрей Фалейчик — для организации работы по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Сегодня Алексей Текслер провел заседание штаба по ликвидации последствий паводка в Челябинской области. На заседании говорилось, что сложная ситуация сохраняется в Миассе и Коркино. В семи муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС, в девяти муниципальных образованиях — режим повышенной готовности.

Губернатор поручил организовать подвоз питьевой воды, а также помочь пострадавшим семьям отправить их детей в лагеря отдыха. Регион выделит средства для откачки воды.

«Резерв мотопомп разной мощности, сушилок, рукавов, насосов частично у нас сформирован, и он пополняется. В течение ближайших дней он увеличится в несколько раз. Знаю, что многие уже успели приобрести оборудование в рамках ЧС. По мере того, как вода будет выходить, темпы работ по водопонижению нужно увеличивать», — сказал губернатор.

Губернатор призвал глав работать проактивно, с каждым домохозяйством. Заявления на материальную выплату (20 тыс. руб.) уже подали более 6 тысяч человек.