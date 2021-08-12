Минэкологии: в Челябинской области за три года сократились выбросы в атмосферу

На снижение показателей, по мнению ведомства, повлияли обновление промышленности и рекультивация свалки

Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за 3 года снижены на 108,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба министерства экологии региона. Эти показатели — результат комплексной работы по улучшению экологии в регионе: модернизации промышленного оборудования и рекультивации свалки, считают в ведомстве.

В 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в Челябинской области, по сравнению с 2017 годом, снизился на 17,7%, это порядка 108,3 тысячи тонн.

«Данное снижение достигнуто за счет модернизации производственных мощностей и рекультивации Челябинской свалки. При этом основное снижение удалось достичь за счет модернизации предприятий — это 14,2%. В этом году работа по модернизации промышленных предприятий в Челябинске, Магнитогорске и других городах области будет продолжена», — прокомментировали в министерстве.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу снизить выбросы в Челябинске на 30% к 2024 году. Вопрос улучшения качества воздуха в Челябинске и Магнитогорске был одной из ведущих тем на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.