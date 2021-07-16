На ММК внедряют проекты по улучшению экологии

Губернатор Алексей Текслер посетил промышленное предприятие

В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Алексей Текслер посетил градообразующее предприятие Магнитогорский металлургический комбинат. На производственных площадках главе региона показали реконструированный стан 1700 холодной прокатки и представили крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и в экологическом направлении, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Накануне Дня металлурга губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев провели символический запуск двухклетевого реверсивного стана 1700 холодной прокатки. Современный агрегат расширил возможности комбината по выпуску качественного холоднокатаного проката, в том числе для нужд автомобильной промышленности.





Стан был построен в 2002 году и стал первым агрегатом холодной прокатки в постсоветскую эпоху. В феврале прошлого года его остановили на реконструкцию. Сейчас на стане завершены пусконаладочные работы и горячее опробование, идет освоение сортамента и работа по достижению гарантированных контрактных показателей и технологических параметров стана.

Павел Шиляев также показал Алексею Текслеру несколько инвестиционных проектов Магнитки. Один из них — реконструкция комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха. Цех производит в год свыше 10 млн тонн стали — один из самых мощных среди аналогичных цехов в мире. Он был введен в эксплуатацию в 1990 году. Главная задача проекта — снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ. Это происходит за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, которые образуются при производстве. Стоимость строительства — 3,5 млрд рублей. В результате реконструкции пылегазоулавливающих установок планируется полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Выбросы пыли кислородно-конвертерного цеха после введения установок сократятся минимум на 500 тонн в год.





В электросталеплавильном цехе к маю следующего года будет построена новая газоочистная установка. Она предназначена для дуговой электросталеплавильной печи № 1. Это позволит уменьшить выбросы пыли на 300 тонн в год. Стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

Настоящим прорывом для доменного производства на ММК называют строительство комплекса доменной печи № 11. Контракт по реализации этого инвестиционного проекта ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и компания Paul Wurth (Люксембург), дочернее предприятие группы компаний SMS GmbH, заключили в конце июня. Реализация проекта рассчитана на 3,5 года. Стоимость строительства доменной печи № 11 — 61,3 млрд рублей.

Рабочий объем новой доменной печи составит 3,8 тысячи кубометров, производительность — 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Передовое оснащение печи и вывод из работы устаревших печей позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 6,6 тыс. тонн в год, а выбросов СО 2 — на 1 млн 123 тыс. тонн в год.





Также Алексей Текслер ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство новой ПВЭС-3. Утилизационный блок». Он обеспечит воздушное дутье новой доменной печи № 11. К реализации проекта на ММК приступили в мае 2021 года, а начало строительных работ запланировано на декабрь 2021 года. Реализация данного проекта рассчитана на три года. Стоимость строительства — 21,6 млрд рублей. Также губернатор посетил строительную площадку коксовой батареи № 12. Ее производительность — 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Стоимость реализации проекта составит около 67 млрд рублей. Реализация данного проекта, помимо достижения производственных целей, имеет для ММК большое природоохранное значение и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске.

«Наша цель в области природоохранной деятельности неизменна — достижение показателей „Чистого города“, согласно которым мы должны снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы к 2025 году до пяти единиц. Уверен, что мы достигнем этой цели и строительство комплекса новой коксовой батареи станет очень важным и значимым шагом на этом пути», — подчеркнул Виктор Рашников.

Благодаря запуску коксовой батареи № 12 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей, а также снизится потребление угольного концентрата и природного газа. Кроме того, модернизация производства позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Губернатор высоко оценил проекты комбината по модернизации и снижению нагрузки на экологию.

«Каждый раз, когда я посещаю комбинат, мы открываем новые объекты или новое производство. Комбинат постоянно совершенствуется, занимается экологией, повышает эффективность своей работы. Это по-настоящему здорово. Прежде всего хочу поблагодарить руководство комбината и, конечно, весь трудовой коллектив за такую работу и поздравить с Днем металлурга. Это самый главный праздник для всех горожан и работников металлургии. Желаю новых трудовых успехов, счастья и здоровья!» — отметил губернатор.

Напомним, сегодня Алексей Текслер уже оценил ход благоустройства набережной и строительство детских садов.