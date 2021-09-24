Челябинская область победила в конкурсе региональных IT‑проектов

Разработку Южного Урала оценили на всероссийском форуме

Проект «Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферы на территории Челябинской области» занял первое место в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды» девятого Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT». Лидеров объявили на одноименном форуме, который в этом году проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает онлайн-издание D-russia.ru.

Кроме Челябинской области, на победу претендовали проекты еще трех регионов. Севастополь представил ведомственную информационную систему «Зеленый фонд». Вологодская область подавала заявку с проектов «Мониторинг паводковой ситуации на территории Вологодской области». Географическую информационную систему «Кузбасс» заявляла Кемеровская область. В итоге второе место получил Севастополь, третье досталось Кемеровской области, а четвертую строчку заняла Вологодская область.





Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферы на территории Челябинской области была запущена в конце декабря 2020 года. В режиме онлайн она отображает данные с автоматических датчиков стационарных и передвижных постов наблюдения. В частности, фиксируется количество в воздухе опасных загрязняющих веществ. Вся информация поступает в Центр экологического мониторинга, который находится на улице Калинина, 21.

В этом году на конкурс «ПРОФ-IT» подавали 251 заявку. В финал вышли 50 проектов. Оценивали конкурсные работы представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Мероприятие проводится с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента РФ. Проект «ПРОФ-IT» призван выявлять инновации, решения и эффективные практики в IT-отрасли, значимые для реализации задач региональной информатизации и развития экономики.