Алексей Текслер доложил Путину о снижении выбросов в Челябинской области

Улучшение экологии в регионе поможет остановить отток населения и улучшить демографическую обстановку, считает губернатор Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитался президенту РФ Владимиру Путину о рождаемости в регионе. Глава региона отметил, что также область будет заниматься проблемами оттока населения, решая основные вопросы, сообщили 6 августа в пресс-службе Кремля.

«Как и по всей стране, ключевой вызов — демография. Цель — стабилизировать численность, мы падали. Хочу доложить, что в этом году за полугодие мы выйдем в небольшой плюс по рождению детей. У нас родились 15 620 детей, в прошлом году на эту дату было 15 556. Небольшой рост есть, мы рассчитываем и на суммарный коэффициент рождаемости в этом году. И конечно, будем заниматься проблемами оттока населения, умной миграции. Тут есть несколько ключевых вопросов, первый — это экология»,— доложил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что требовательное отношение президента ко всем природопользователям помогает области решать вопросы экологии.

«Мы заключили в рамках Вашего Указа 16 четырехсторонних соглашений по снижению объемов выбросов и параллельно с этим в рамках своего экологического стандарта еще 30 двусторонних по всем нашим промышленным городам в регионе. По итогам 2020 года, хочу доложить, что по сравнению с 2017 годом мы добились снижения выбросов от стационарных источников на 17,7 процента, то есть мы идем с опережением в выполнении Вашей задачи»,— рассказал глава Челябинской области.

Владимир Путин уточнил, что в его документах написано, что выбросы снизились на 15%. Однако Алексей Текслер ответил, что по выверенной статистике эта цифра составляет 17,7 процента.

«Хочу сказать, что мы по Челябинску поставили себе задачу выйти на 30 процентов, мы это безусловно сделаем. Все планы сверстаны, и мы постоянно мониторим выполнение этих задач и этих планов»,— добавил губернатор.

До 2024 года, по словам Алексея Текслера, выбросы снизятся до 20 процентов.

Напомним, губернатор Челябинской области доложил президенту о коронавирусной обстановке в области и строительстве новых ФАПов.

По словам Алексея Текслера, занятость и доходы населения являются ключевыми вопросами, и уже в этом году ожидается рост реальных зарплат.

Также губернатор подвел итоги визита Владимира Путина в Челябинскую область.