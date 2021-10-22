В Челябинской области к 2031 году объем выбросов от предприятий снизится на 50%

Экологические программы многие заводы планируют реализовать раньше запланированного срока

Челябинск и Магнитогорск занимают 1-е и 2-е места по снижению объемов выбросов в 2020 году по сравнению с 2019-м. По итогам 2021 года столица Южного Урала может сохранить лидерство, в том числе за счет завершения рекультивации городской свалки. Об этом руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков сообщил на пресс-конференции, посвященной его визиту в Челябинскую область.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, реализуемые в рамках проекта «Чистый воздух» (реализуется в 12 городах России, в том числе в Челябинске и Магнитогорске), предполагают внедрение новых технологических решений, использование наилучших технологий и современных пылегазовых очистных сооружений. В двух крупнейших городах Челябинской области количество тонн загрязнений должно быть снижено к 2024 году более чем на 20% по сравнению с показателями 2017-го, а до конца 2030 года — на 50%.





«Федеральный проект „Чистый воздух“ подошел к экватору. Мы находимся на стадии актуализации комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу с учетом обновленных данных и возможностей промышленных предприятий. Сейчас предприятия по факту делают больше, чем предполагалось ранее. Они осознали, что быть экологичными выгодно. Если раньше большинство программ сводилось к установке различных фильтров, то сегодня мы отмечаем, что снижение выбросов идет через закрытие производств, устаревших морально и физически. Теперь предприятия сами заинтересованы в том, чтобы внедрить новые технологии быстрее: если раньше планировалось реализовать проекты в 2024 году, то теперь речь идет о смещении сроков на 2023 и даже на 2022 год. Потому что все понимают, что, начав мероприятие в 2023 году, есть риск его не выполнить, и начинают в 2021—2022 годах. При этом программы не заканчиваются в 2024 году, предприятия сверстают их как минимум до 2030-го», — рассказал Максим Корольков.

В Челябинской области руководитель проектного офиса «Чистый воздух», который теперь относится к министерству природных ресурсов и экологии РФ, был три дня — с 19 по 21 октября. В первый день Максим Корольков посетил Магнитогорск и ММК. Там он осмотрел строящиеся объекты, которые помогут существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. Среди них — новая, 12-я коксовая батарея. В ее создание вложено 67 млрд рублей. Запуск установки позволит вывести из работы сразу пять устаревших объектов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшатся более чем на 11 тыс. тонн в год за счет очищения воздуха от пыли, диоксида серы и аммиака. В кислородно-конвертерном цехе ММК идет реконструкция пылегазоулавливающих установок. Их запуск поможет сократить выбросы пыли минимум на 500 тонн в год. По оценкам предприятия, в 2025 году на тонну стали будет приходиться 1,8 удельных выбросов углекислого газа, что лучше среднемирового показателя.





В Челябинске делегация посетила несколько предприятий. Выезд организовало министерство экологии региона. На заводе «Мечел-Кокс» гости осмотрели цеха улавливания № 1 и № 2, где обновили бензольные отделения. В рамках модернизации запустили систему закрытого цикла охлаждения коксового газа, она позволила полностью ликвидировать источники выбросов бензола, фенола, нафталина и сероводорода. Обновили на предприятии и коксовую батарею № 8. Внедрение систем газоотводящих стояков и бездымной загрузки угля позволило значительно снизить выбросы загрязняющих веществ. Две коксовые батареи «Мечел-Кокса» были остановлены из-за плохого технического состояния и для снижения выбросов.





На Челябинском металлургическом комбинате (вместе с «Мечел-Кокс» ЧМК входит в Группу «Мечел») делегация посетила кислородно-конвертерный цех. В 2020 году там модернизировали конвертер № 1 — внедрили трехступенчатую систему газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки стали. Гости также посетили рельсобалочный стан, оснащенный оборотной системой водоснабжения. Сейчас там запускают систему снижения потребления газа печами. Масштабные экологические программы на «Мечел-Кокс» и ЧМК рассчитаны до 2024 года.





После осмотра объектов «Мечела» Максим Корольков посетил рекультивированную свалку. Там руководитель проектного офиса «Чистый воздух» отметил эффективность программ предприятий по снижению выбросов в атмосферу и закрытие челябинского мусорного полигона. На бывшей свалке проведены пусконаладочные работы оборудования для сбора и утилизации фильтрата, поверхностного стока и биогаза.





«Мероприятия по рекультивации полигона являются одними из ключевых для снижения выбросов в атмосферный воздух Челябинска. Порядка 63 тыс. тонн загрязняющих веществ свалка выбрасывала ежегодно. Это было связано с тем, что тело свалки тлело, горело. Свалка доставляла огромные неприятности жителям Челябинска. На сегодняшний день все выбросы собираются и отправляются на специализированную установку, так называемую систему дегазации, где происходит полное разрушение тех веществ, которые выделяются. Суммарные выбросы в год оцениваются в несколько десятков тонн, и это вещества неопасные», — пояснил Максим Корольков.

На «Заводе Техно» (входит в корпорацию «Технониколь») руководитель проектного офиса «Чистый воздух» оценил ход внедрения абсорбционно-биохимического метода очистки дымовых газов, который впервые применяется на минераловатном производстве Урала. Его использование позволит к 2024 году сократить выбросы вредных веществ на 26%. В 2020-м заработали первые две установки. Эффективность очистки выбросов от пыли повысилась почти на 76%, маркерных веществ — в среднем на 70%. При этом на протяжении всего года объем валовых выбросов был почти в два раза ниже допустимой нормы. К маю 2022 года «Завод Техно» запустит еще две установки для абсорбционно-биохимического метода очистки дымовых газов. В реализацию этого проекта корпорация вложила 150 млн рублей.





Это пятое, последнее экомероприятие. Четыре других завод выполнил досрочно. Так, модернизированы очистные сооружения: обновлены оборудование для дожига и очистки ваграночных газов, фильтры в камерах полимеризации и волокноосаждения на двух технологических линиях. Кроме того, производство работает по безотходной технологии: все обрезки, брак и прочее идет на переработку. По словам руководства предприятия, возле завода воздух стал чище, а единственный минус нового оборудования — его размеры.

«Участие в программе „Чистый воздух“ дало нам очень многое. Достаточно плотная взаимосвязь с Минэкологии, Росприроднадзором. Мы от них узнаем много нового, получаем больше информации. О нас многие узнают, к нам приходят подрядчики, чтобы попробовать какую-то технологию. Кроме этого, мы начали взаимодействовать с Южно-Уральским государственным университетом. Разрабатываем программное обеспечение для датчиков контроля выбросов. Они позволят прогнозировать зоны распространения выбросов, анализировать экологическую нагрузку при производстве каменной ваты и подбирать лучший экологичный режим работы. Планы у нас большие. Для компании экология вышла на первый план», — отметил директор «Завода Техно» Александр Прокопьев.





Завершился первый день посещением Центра экологического мониторинга Челябинской области, где в круглосуточном режиме собираются и анализируются данные о загрязнении атмосферного воздуха. Система позволяет оперативно определять источники загрязнений и своевременно передать информацию надзорным органам для принятия мер. В центре 24 на 7 находятся оператор и дежурный инженер. Сейчас в Челябинске 24 стационарных и сигнальных поста. Эксперты утверждают, что этого мало, ведь система программно расширяется, добавляются новые параметры. Кроме того, ведется мониторинг загрязнения воздуха на городских дорогах. Концепцию ЦЭМ, стоит отметить, предлагается растиражировать на всю страну.





С работой Центра экомониторинга Максима Королькова познакомил руководитель структуры Владислав Коробкин. Представители трех предприятий презентовали проекты, которые могут дополнить действующую сейчас систему наблюдения за выбросами. Научно-производственное объединение «Электромашина» представило модульную систему на основе осветительного прибора Amasis 2.0. Устройства можно устанавливать на остановках, во дворах, в ТРК и на предприятиях. Тестовую эксплуатацию планируется начать в 2022 году в Копейске. Приборостроительный кластер «Планар» по заказу ЧМК, выступающего инвестором, разрабатывает малогабаритные станции для мониторинга основных загрязняющих веществ. Устройства будут формировать отчетность для ликвидации источников выбросов. Кроме того, планируется обеспечить автоматическую калибровку таких станций и верификацию данных с лабораториями Росприроднадзора. Информация с устройств будет доступна властям и населению. Радиозавод «Полет» разрабатывает платформу для сбора и анализа информации о текущей экологической ситуации. Данные смогут оперативно передавать в центры по ЧС. Носителем такой системы может быть брелок, а синхронизация с сервером будет доступна через смартфон.





Во второй день Максим Корольков побывал на Челябинском цинковом заводе. Это предприятие единственное в РФ производит цинк. В экологические программы уже вложено 4,5 млрд рублей. Склады концентратов введут зимой 2021—2022 годов. Они позволят снизить неорганизованные выбросы загрязняющих веществ — пыление при перегрузке концентратов. Кроме того, ЧЦЗ закупил и установил три поста наблюдения качества воздуха, информация с которых доступна на сайте предприятия, а также провел благоустройство прилегающей территории — в частности, высадили 500 кустарников и 50 лиственных деревьев. Еще 4,6 млрд завод направит до 2024 года — на локальные очистные сооружения и закрытый водооборот. Представители ЧЦЗ отметили, что экологические программы важны для предприятия. К концу 2023 года снизить выбросы планируется на 20%, а к концу 2024-го — на 50%.





Экологические программы предприятия — участники проекта «Чистый воздух» реализуют на собственные средства. По словам представителей некоторых заводов, модернизация не окупается. Забота об экологии становится своего рода социальной ответственностью бизнеса. Тем не менее в рамках федерального проекта есть господдержка. От Фонда развития промышленности можно получить льготные займы на покупку отечественного оборудования. Кроме того, есть программа субсидирования процентной ставки по кредиту.





Добавим, что властями Челябинской области запланированы масштабные экологические программы. Среди них — рекультивация свалки в Магнитогорске и Коркинского разреза, реализация проектов «Зеленый пояс» и «Зеленый город» в Челябинске.