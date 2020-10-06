Минэкологии региона ответило на заявление о превышении стоимости работ по очистке реки Миасс

В ведомстве заявили, что взаимодействие подрядчика с полигоном для отходов не входит в их компетенцию.

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Минэкологии Челябинской области ответило на сообщения СМИ по заявлению прокуратуры региона о том, что стоимость работ по очистке реки Миасс завышена на 12 миллионов рублей. В экологическом ведомстве пояснили, что подрядчик — ООО «Акватехника» — выполнил всё в полном объёме, а взаимодействие фирмы с полигоном, куда вывозятся отходы, не входит в компетенцию министерства.



Напомним, претензия прокуратуры возникла после проверки документов. Именно там надзорный орган выявил неверные данные о массе отходов, которые были вывезены на мусорные полигоны.



«Проверка показала, что подрядной организацией при сдаче работ в отчетные документы внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку на площадку временного складирования. Стоимость работ завышена более чем на 12 миллионов рублей»,— отметили в прокуратуре региона.



В минэкологии подчеркнули, перед проведением аукциона был заказан проект, в который включили объём и смету предстоящих работ, а все документы прошли госэкспертизу. Из этого и была определена начальная стоимость контракта. Затем на торгах выиграла компания «Акватехника», в обязанности которой вошла очистка 6,4 гектаров акватории реки Миасс. В министерстве считают, что подрядчик полностью выполнил работу и предоставил документы об объёме вывезенных отходов и справку с полигона. Сведения в обоих случаях совпадают, подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.



«При этом конкретное взаимодействие полигона и подрядчика остаются их коммерческими отношениями и не входят в компетенцию Министерства экологии. Подрядчик может выбрать любой полигон, состоящий в разрешенном реестре, и сам договаривается о суммах оплаты»,— рассказал «Первому областному» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В минэкологии также отметили, что готовы оказать следственным органам содействие в пределах своих полномочий. Добавим, что министру Сергею Лихачёву уже вынесено представление об устранении нарушений.



Напомним, материалы прокурорской проверки ведомство должно направить в ГУ МВД России и следственный комитет региона. В полиции в отношении подрядчика должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), а в СК в отношении ответственных сотрудников ведомства могут возбудить дело по части 1.1 статьи 293 («Халатность с причинением особо крупного ущерба») УК РФ.