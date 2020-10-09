Загрязнение реки Миасс нашли специалисты минэкологии Челябинской области

Сотрудники ведомства выехали с проверкой после появления сообщений в СМИ.

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Сотрудники Министерства экологии Челябинской области организовали внеплановую проверку в районе села Миасское. Причиной стали публикации в СМИ, в которых рассказывалось о том, что река с созвучным названием в этом месте окрасилась в желтый цвет. Жители предположили, что кто-то сливает в нее выбросы.

«Специалисты Министерства экологии Челябинской области оперативно выехали в район села Миасского и зафиксировали загрязнение. По горячим следам удалось установить источник. Это песчано-глиняный карьер в Сосновском районе», — сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Экологи выяснили, что со склада предприятия прямо в реку течет ручей воды с примесями глины. Именно он и впадает в водоем, окрашивая ее в соответствующий цвет. Нарушения были зафиксированы, а материалы направлены в Управление Росприроднадзора. Теперь сотрудники последнего должны будут провести проверку и привлечь виновных к ответственности.