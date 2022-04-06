Миасская швейная фабрика создала бренд одежды

Отечественные худи смогут заменить вещи импортных брендов

В Миассе швейная фабрика «Анастасия» готовится к запуску своей линии одежды. Предприятие занимается пошивом текстиля для дома и использует в своем производстве отечественные ткани, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Магазины «Анастасия» существуют с 1991 года, а собственное производство стали активно развивать с 2014 года. Сегодня швейная фабрика создает постельное белье, подушки, одеяла, одежду для дома и медицинскую одежду. Введенные для России ограничения на работе фабрики не отразились, так как ткани закупаются преимущественно в Иваново, Москве и Московской области.

«Продукцию реализуем преимущественно через свою сеть магазинов, у нас их семь. Продаем в основном в Челябинской области и немного в соседних регионах. Работаем по госзакупкам с медицинской одеждой, активно выходим на маркетплейсы и создаем свой интернет-магазин. Стараемся держать уровень цен приемлемой для покупателя», — рассказал руководитель группы предприятий «Анастасия» Сергей Голушков.

Всего на предприятии работают более 50 сотрудников. Но в планах — расширение штата и создание собственной коллекции одежды. На отправку уже готова первая партия худи. Скоро товары будут представлены для покупателей на всех известных маркетплейсах. Это позволит заменить товары некоторых импортных брендов, а также найти покупателей за пределами региона.

Изменения, которые сейчас происходят в мире на фоне санкций против России, моментально сказались на экономике страны. Но пока одни оплакивают закрытие магазинов европейских брендов, другие восстанавливают российское производство. Какие тенденции в мире моды сейчас прослеживаются? Своим мнением поделилась аналитик и стилист Анна Глазкова.



В Челябинске насчитывается около 100 локальных брендов одежды, большая часть которых отшивает свои вещи самостоятельно. Журналист ИА «Первое областное» побывала на двух производствах одежды — на трикотажной фабрике и в швейном цехе.



В начале марта Zara, H&M, Mango, Bershka, Massimo Dutti и другие известные европейские бренды одежды закрыли свои магазины в российских регионах, также приостановив для россиян продажу своих товаров онлайн. Для многих челябинских модников это оказалось настоящей трагедией — где же теперь покупать новинки? Аналитик моды Алена Лебедева уверена, что повода для беспокойства нет: в Челябинске сегодня около 100 местных брендов готовы предоставить ассортимент от нижнего белья до верхней одежды, обуви и аксессуаров. Она рассказала ИА «Первое областное», почему локальный бренд может быть интереснее мирового «гиганта».





