Прощай, «массмаркет»: как фабрики челябинских брендов шьют и вяжут модную одежду

Производство от эскиза до упаковки изделия — в фоторепортаже ИА «Первое областное»

В Челябинске насчитывается около 100 локальных брендов одежды, большая часть которых отшивает свои вещи самостоятельно. Журналист ИА «Первое областное» побывала на двух производствах одежды — на трикотажной фабрике и в швейном цехе. Как устроено местное производство одежды, что предлагают носить челябинцам и могут ли эти изделия стать альтернативой европейским брендам? Ответы на эти вопросы — в нашем репортаже.

Многие ли из нас были в швейном цеху и своими глазами видели весь процесс создания вещи — от эскиза до упаковки? Я оказалась на трикотажной фабрике впервые и с интересом наблюдала за тем, как кипит работа.

Производство находится на северо-западе Челябинска: на первом этаже — сама фабрика Vinterr Plus, на втором — шоурум, где можно посмотреть и померить уже готовые изделия.

Трикотажная фабрика оказалась небольшой, за работой мы застали около двух десятков человек. Тем удивительнее мне было услышать о том, что в месяц здесь изготавливают порядка тысячи изделий!

Начинается работа с создания эскиза, над ним трудится вся команда. Затем обсуждается пряжа, размеры, цвет изделия — и эскиз уходит в производство.









«На нашей фабрике есть дессинатор, который пишет программу для промышленных вязальных машин. Затем эта программа загружается в каждую машину и вяжется тестовый образец. Делаем примерку, при необходимости вносим изменения и запускаем процесс вновь и начинаем размножать по размерам. Каждая деталь вяжется по отдельности — перед, спинка и рукава. Мы не приветствуем оверлок — изделия собираются вручную», — рассказала директор производства Мария.

Сперва проходим к вязальным машинам — их здесь четыре, все они японского производства. За работой каждой из них следит оператор. При нас из машины вышла спинка свитера, который затем должен какое-то время отлежаться, а потом отправиться на чистку от лишних нитей. Затем каждая часть изделия направляется на специальный стол, где обрабатывается паром.

Впереди — цех сборки изделий. Кропотливую работу выполняет девушка за кеттелем (это смецмашина, соединяющая детали трикотажных изделий. — Прим. ред.) — ежедневно Наталья вручную надевает на иглы каждую петельку трикотажной ткани и обрабатывает таким образом до 20 изделий.

«Дальше вещи собираются на швейных машинах уже в единое изделие — свитер, топ, брюки, юбку. Это уже ручной труд. На этапе сборки боковых швов появляется этикетка — при желании ее можно легко убрать. Качественное изделие можно легко проверить, вывернув его наизнанку, — все швы должны быть ровные, без лишних ниток. Если это уже готовая программа, то процесс вязания происходит час-полтора, остальное время занимает сборка. В течение месяца мы можем выпускать около 1000 изделий», — добавила Мария.













Вязаные изделия, кажется, ассоциируются у нас только с холодным сезоном. А чем производство занимается летом, когда спроса на свитера и утепленные костюмы нет? На самом деле трикотажные изделия тонкой вязки можно носить и в жару, а готовиться к осеннему сезону на фабрике начинают за 5—6 месяцев, поэтому на лето приходится самый пик вязальной работы.













«Все зависит от класса машины — есть для тонкой, средней и толстой вязки. Поэтому изделия, выполненные на машине 12-го класса, хорошо подойдут для лета. Используется как доступное по цене сырье, которое включает в себя синтетику, так и премиальное. Альтернативой шерстяным изделиям, если у человека есть аллергия, могут стать вещи из вискозы, хлопка, мериноса, альпака, мохера»,— говорит маркетолог производства Анна.

Челябинский стилист, аналитик моды Алена Лебедева отметила, что местное производство трикотажных вещей отличается от европейского массмаркета отличным соотношением «цена — качество».

«Спрос на трикотаж всегда был высокий. Он снискал популярность благодаря тому, что этот материал сейчас в тренде и он очень удобен в носке. Еще один плюс трикотажа — это его всесезонность: зимой — свитера с горловиной, кардиганы с добавлением шерсти, весна-лето — это изделия из хлопка, вискозы. Я сама редко покупала трикотаж в массмаркете, потому что у челябинских дизайнеров есть достойные, качественные вещи и по аналогичной массмаркету цене. Средняя цена свитера, который можно купить у челябинских дизайнеров, — 3—5 тысяч рублей», — уверена собеседница.





Вторая локация, куда мы отправились, — это швейный цех бренда Deplace, который находится в центре Челябинска, на улице Кирова. Здесь отшивают разные изделия — от топов до верхней одежды. Эскизы разрабатывает сама владелица бренда — Татьяна.









«Чтобы создать эскиз, должна быть огромная насмотренность: это и опыт предыдущих коллекций дизайнеров, и аналитика будущих тенденций. Я понимаю, почему челябинцы сейчас расстраиваются, что ушла Zarа и другие бренды, — у них был представлен формат fast fasion („быстрая мода“). Это ассортимент вещей, актуальность которых меняется каждые 2—3 месяца. У многих европейских брендов срок пошива и доставки очень быстрый, поэтому такой формат востребован. Мы тоже следим за трендами, но шьем более классические модели. Ценовая политика и на наш бренд, и на Zara примерно одинаковая, но при этом наши вещи более практичны и качественны, на мой взгляд», — говорит Татьяна.





Ткань, которую использует этот швейный цех, закупается в Турции и Китае, иногда в Италии. В российских тканях дефицита нет, но, по словам дизайнера, их качество значительно уступает зарубежным. Локальные бренды конкурируют между собой, ставя в основу всего именно качество изделия, поэтому используют в своей работе заграничные ткани. К тому же отечественные ткани не так разнообразны.

«После введения европейских санкций цена на материалы и комплектующие изменилась не пропорционально курсу доллара. Стоимость поставщики меняли так, как хотели, и она неоправданна. Есть те, кто в три раза увеличили стоимость материалов, и, конечно, мы их не можем себе позволить. Мы не хотим значительно менять цену на свои изделия, поэтому ищем аналоги. К тому же ткани мы закупаем заранее и материалы на летнюю коллекцию у нас уже есть», — добавила владелица бренда.

Татьяна показывает само производство — в цехе работает 11 сотрудников, в просторном зале каждый из них занят своей работой. Одни занимаются выкройкой будущего изделия, другие — шитьем. В месяц цех изготавливает порядка 200 изделий.





«В отличие от вязального производства, в швейном задействованы другие машины, для них также пишется программа. На большом принтере распечатываются и вырезаются лекала. До того, как образец будет утвержден, мы должны понять, какой материал нужно заказать и какая фурнитура нужна для этой модели. Затем утверждаем образец и запускаем его в производство. Мы не делаем массовый пошив. Например, летние платья мы изготавливаем по пять штук в каждом размере. Если спрос на это изделие есть, мы его дополнительно дошиваем», — уточнила Татьяна.

















Владелица производства признается, что пока рано делать выводы о том, как европейские санкции скажутся на работе локальных брендов.

«Сейчас мы продолжаем работать, как и прежде, подстраиваясь под новые цены. После ухода брендов массмаркета спрос на наши изделия увеличился, но расширять производство мы пока не планируем, на данный момент справляемся. Среди покупателей всегда были те, кто чувствует разницу между массмаркетом и дизайнерским производством», — считает Татьяна.

Увидеть разные российские, в том числе челябинские, бренды на одной площадке можно будет уже в ближайшие выходные на мероприятии FASHIONDAY, который пройдет в Челябинске. Кроме маркета, для гостей будут организованы мастер-классы и лекции от стилистов.