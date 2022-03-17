Аналитик моды об уходе европейских брендов: «Локальные дизайнеры — это индивидуальность»

Алена Лебедева рассказала, почему челябинцам не стоит расстраиваться из-за закрытия популярных магазинов

В начале марта Zara, H&M, Mango, Bershka, Massimo Dutti и другие известные европейские бренды одежды закрыли свои магазины в российских регионах, также приостановив для россиян продажу своих товаров онлайн. Для многих челябинских модников это оказалось настоящей трагедией — где же теперь покупать новинки? Аналитик моды Алена Лебедева уверена, что повода для беспокойства нет: в Челябинске сегодня около 100 местных брендов готовы предоставить ассортимент от нижнего белья до верхней одежды, обуви и аксессуаров. Она рассказала ИА «Первое областное», почему локальный бренд может быть интереснее мирового «гиганта».





— Алена, как много в Челябинске местных брендов одежды?

— Только в нашем городе есть не менее 100 дизайнеров, представляющих разные бренды. Они сами шьют и вяжут одежду. Вот этот бренд, например (показывает коллекцию одежды), — челябинский магазин-ателье. Они открыли ателье, много лет шили, потом попробовали производить капсульные коллекции (несколько вещей, из которых можно составить десятки образов. — Прим. ред.).

Почти каждый бренд к сезону в своей коллекции отшивает определенную линейку и верхней одежды: пальто, плащи, тренчи. Популярны стали жилеты, их добавляют в коллекции ближе к весеннему сезону.

У нас есть и несколько обувных производств. Они не масштабные, конечно, но предлагают полную линейку ассортимента: ботинки, босоножки, сабо, лодочки. У них же можно найти и аксессуары из кожи — сумки, ремни, портупеи.





— А что вы можете сказать о брендах, которые ушли?

— Я считаю, многие просто привыкли, что есть Zara и другие крупные европейские бренды. И когда все начали сокрушаться насчет того, что уходит «масс-маркет», я не разделяла этой паники. Жаль, что ушел H&M детский. Там был хороший выбор, соотношение «цена — качество» было классное. Но в Mango, Zara и прочих брендах были интересные вещи точечно. А иногда цена в них не соответствовала качеству.

В целом, я рада, что закрылся «масс-маркет», который очень сильно поднял в последнее время цены, не оправдывал ожиданий. Работаю с нашими локальными дизайнерами уже давно. Сейчас хорошее время, чтобы развивать нашу сферу легкой промышленности.

Локальные бренды — это индивидуальность, уникальность, самобытность. Та же Zara не сможет закрыть потребности всех клиентов. Может быть разочарование после шопинга. Поэтому у нас много брендов, которые отшивают большие размеры, чтобы одежда хорошо сидела на женщинах разной комплекции.





— Материалы, которые используют местные дизайнеры, часто иностранные. Есть риск, что будут проблемы с поставками тканей, фурнитуры и так далее?

— Сейчас магазины сегмента «масс-маркет» провели переоценку товара в связи с ростом курса валюты. Местные же дизайнеры пока оставили фиксированную стоимость на свои изделия. У многих было закуплено сырье, у кого-то даже на несколько сезонов вперед. Если сравнивать магазины одежды «масс-маркет» и локальных дизайнеров, то у последних купить вещь сейчас можно дешевле.

Вероятно, в будущем наши дизайнеры поднимут цены из-за отсутствия стабильности курса валюты и других экономических моментов. Рекомендую по важным потребностям (пальто, обувь, костюмы) закупаться сейчас.

— А по качеству товары местных брендов не уступают популярным европейским?

— Сегодня ходили на шопинг с клиенткой, были и в масс-маркете, и в магазинах челябинских дизайнеров. Она отметила, что у локальных брендов качество выше при равной цене, а иногда и дешевле. Ведь у многих стилистов есть бонусы для клиентов при взаимодействии с дизайнерами.

— Чем выше ценовая политика бренда, тем выше его качество?

— Верно, такие бренды следят за качеством. Они отдают предпочтение более натуральным материалам, пекутся о качестве. Когда мы говорим про средний сегмент, соотношение «цена — качество» должно быть оправдано затратами и заработком на этом производстве, на своем бренде.





— Дизайнерские вещи, в отличие от мировых «гигантов», отшивающих миллионы одинаковых моделей, — товар штучный? Значит, он уникальный?

— Правило «лучше меньше, да лучше», с точки зрения владения брендом, не всегда выгодное. Но, с точки зрения клиента, предпочтение будет отдаваться тому, кто делает «меньше, да лучше». Если при этом еще предыдущая коллекция будет сочетаться с сегодняшней, что позволит миксовать между собой эти вещи, — это высшая похвала для дизайнера.





— Челябинцы сейчас будут реже ходить на шопинг?

— Я бы сказала, что на фоне того, что происходит в экономике и мировой политике, люди будут относиться гораздо избирательнее к шопингу и вещам, чем ранее. Вопрос не только в экологичности — потреблять ровно столько вещей, сколько требуется, — тут и финансовый вопрос играет роль.

Вспомните: когда наступила пандемия, люди стали меньше одежды покупать. На удаленке не было потребности каждый день наряжаться. Когда тенденция спала, люди захотели пополнять свой гардероб. Сейчас вновь для многих наступил момент «стопа». Как только ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону, они снова начнут активно покупать.

Тем не менее, с 2020 года мода замедлилась и такая ситуация сохранится. Гардероб уже станет долгосрочной инвестицией, а не чередой вещей на один сезон, которые мы зачастую покупаем бездумно или по настроению. Эту тенденцию я уже ощущаю по последним шопингам с клиентами, которые готовы носить купленную вещь минимум 3—4 сезона.





— Выходит, сейчас тренд — это осознанное потребление?

— Да, сейчас очень популярен апсайклинг (переработка старых вещей для создания новых. — Прим. ред.). Бабушкино платье, мамина шуба — такая одежда «реанимируется», перешивается. Ведь мода циклична, и часто мы видим фасоны, которые актуальны сейчас, в шкафах у наших мам. Например, ретро-шубы из натурального меха, от которых стилисты из-за неактуальности фасонов призывали отказаться, в этом сезоне многие девушки покупали и носили.

— Есть какая-то определенная сумма, которую челябинцы тратят на обновление своего гардероба?

— Когда клиент обращается с запросом составить гардероб «с нуля», вопрос 10—15 тысяч неуместен. Сумма на шопинг будет однозначно выше. В плане инвестиций в гардероб — лучше покупать чаще, но меньше тратить и постепенно обновляться. Ну и сейчас, если говорить с учетом поднятия цен, 10 тысяч на шопинг — сумма, в принципе, маленькая. Сейчас на эти цели в два раза больше потребуется.





— У нас много дизайнеров, отшивающих нижнее белье?

— Да, их достаточно. Это могут быть маленькие бренды, которые не представлены в крупных шоурумах города. У них маленькие магазинчики или только онлайн-продажа. Есть и те, кто имеет большое комплексное производство. Вот, например, известный в России бренд. У них своя фабрика по пошиву нижнего белья, это вещи высокого качества, сама их ношу.





— Чаще всего мы видим в шоурумах Челябинска женскую одежду...

— Это правда. В Челябинске только пара брендов отшивает костюмы из футера для мужчин. С классическими костюмами сложнее. Есть магазины российских брендов — «Пеплос» и HENDERSON, например. Из локальных брендов мужскую коллекцию костюмов представляют «Два капитана». Они отшивают коллекцию в Турции и продают в России, в том числе в Челябинске.

— А сегмент детской одежды челябинскими дизайнерами охвачен?

— Да, причем это вещи очень хорошего качества. И размерный ряд, начиная от крошек, которые только родились, заканчивая взрослыми детками.





— В ходу шутка про то, что сейчас все будут носить белорусский трикотаж.

— Не такая уж это и шутка. Будет определенный спрос и на белорусский трикотаж, и на другие фабрики, которым уже несколько десятков лет. Ведь есть и те, кто не знает о многообразии ассортимента одежды, обуви и аксессуаров от челябинских дизайнеров. Они не знают, где их найти, поэтому будут ходить в магазины, которые им более знакомы и привычны.

В Челябинске раз в полгода проходит мероприятие Fashion Day. Там будет представлено большое количество наших локальных брендов, с России тоже съедутся. Посещать такие мероприятия может любой желающий, кому интересно узнать про местных дизайнеров.





— Вы считаете, что сейчас у челябинских дизайнеров «звездный час»?

— Конечно! Свободны ниши детской одежды, мужской одежды. Нехватка сотрудников швейных производств активно озвучивается. Также есть потребность в модельерах. Мы однозначно справимся без европейских брендов, будем развивать свое производство.

Могу с уверенностью сказать, что российские бренды активно носят в Европе, в Америке. Они будут востребованы спустя время еще больше и больше. Например, есть один известный российский трикотажный бренд — его товары скупает весь мир. У них уникальные трикотажные изделия: кардиганы с определенным орнаментом, дополненные перьями, камнями. А то, что уникально, будет всегда востребовано.

За предоставленную для съемки площадку благодарим магазин женской одежды Pesok