Второй после Москвы: история Челябинского дома моделей Уралшвейпрома

Модельеры и конструкторы создавали одежду для множества фабрик

Второе воскресенье июня — День работников легкой промышленности России. В 2024 году этот праздник пришелся на 9 июня. В Челябинской области работает 28 крупных фабрик по производству одежды и обуви. Есть и небольшие фирмы. В регионе 60 локальных брендов одежды — повод для гордости. Высокую развитость отрасли связывают с богатым наследием. В советское время в Челябинске работал трест «Уралшвейпром». Он был вторым по объему выпускаемой продукции после Москвы. Одежду и обувь создавали в Доме моделей. Затем по лекалам их отшивали фабрики Челябинской области и других регионов. Журналист ИА «Первое областное» изучил архивные материалы, чтобы узнать историю местной моды.

«В соответствии с постановлением Челябинского совета народного хозяйства от 20 марта 1962 года приказываю организовать в Центральном районе города Челябинска в доме № 11 улицы Володарского „Челябинский Дом моделей одежды“. Подчинить Управлению легкой промышленности Совнархоза», — сказано в выписке из приказа Челябинского Совнархоза от 24 апреля 1962 года.





В архивных документах говорится, что Дом моделей приняли к вводу в эксплуатацию в июле 1963 года. Он находился на первом этаже и в части подвала Дома Кожзавода (здание не сохранилось). В Доме моделей одежды обустроили административную и производственную части, демонстрационный зал, склады, мастерскую. Мебель, демонстрационный стенд и примерочные кабины изготовила Челябинская мебельная фабрика № 2.





Создание Дома моделей называли этапом в развитии швейной промышленности. Раньше предприятия Челябинского швейного треста обращались за технической документацией на модели одежды в Ленинград, Москву, Горький, Свердловск. Срок от отбора до внедрения из-за этого был большой. С открытием Дома моделей уже в 1963 году в Челябинске сшили почти 800 новинок. В 1971-м разработали 1167 моделей, из которых почти 900 отобрали для производства. В конце 1969 года Дому моделей выдали свидетельство на право исключительного пользования товарным знаком. С учетом продления документ действовал до конца 1989-го.





Основу коллектива составили выпускники Челябинского и Копейского техникумов легкой промышленности. Производство начиналось в цехе моделирования и конструирования мужской, женской и детской верхней одежды, женского и детского легкого платья. Художники-модельеры по заданной теме создавали эскизы, которые утверждались на малом и большом художественных советах. Затем конструкторы разрабатывали конструкцию модели на заданный размер, полноту и возраст. Оригинал лекал сдавали в цех технической документации, где составляли бумаги.





Итоговые материалы получали швейные фабрики. Специалисты Дома моделей вели авторский надзор за внедрением разработок в производство. Практиковалось и создание художниками-модельерами образцов одежды прямо на фабриках. При Доме моделей работал собственных цех, где шили мужскую и женскую верхнюю одежду для продажи. Там выпускали тысячи пальто. Для популяризации моды устраивали показы одежды на заводах, в медицинских учреждениях и учебных заведениях.

«Думаем, что с вводом в строй нового помещения Дома моделей, которое строится на проспекте имени В. И. Ленина (окончание строительства намечено на 1973 год), мы будем чаще проводить демонстрации моделей и пропагандировать модное направление в одежде. В новом здании будут созданы лучшие условия для творчества, для работы», — писал в заметке в газете «Вечерний Челябинск» директор Дома моделей одежды Петр Кивачук.





В начале 1974 года Дом моделей получил новые помещения — в построенном здании на проспекте Ленина, 57. Семиэтажку украсила чугунная каслинская вязь, как писали газеты. Там разместились Челябинский швейный трест, филиал Центрального (позднее — Всесоюзного) научно-исследовательского института швейной промышленности, Дом моделей одежды. Компанию им составил созданный учебно-консультационный пункт по подготовке инженерных кадров для легкой промышленности. Получился центр швейников.





Дому моделей отвели три этажа. На первом обустроили демонстрационный зал. В оформлении участвовали архитектор здания Евгений Александров, специалисты художественного фонда и городской архитектуры. На втором этаже — модельно-конструкторский цех, а на третьем — экспериментально-пошивочный цех. Изготавливали в основном женскую одежду: брючные комплекты, шелковые и шерстяные платья, жакеты, юбки, блузы, брюки-джинсы. Последнее отшивали и для мужчин. Изготавливали модели для детей: ползунки, распашонки, пальто с капюшоном, брюки. Выпускали также костюмы, сорочки, шубы, куртки, плащи.





Дом моделей изучал покупательский спрос, в том числе в фирменном магазине «Дружба» (позднее встречается название «Мода»). В 1974 году цену одежды связали с расходом ткани, отделочного материала и фурнитуры. Отмечалось, что это позволит делать художникам более элегантную модную одежду.





В 1975 году образовано Уральское промышленное швейное объединение (сокращенно — Уралшвейпром). В него входили Челябинский и Свердловский дома моделей, фабрики Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей.

«Больше всего о признании мастерства швейников — южноуральцев говорит то, что оргкомитет Олимпиады-80 поручил нам сшить фирменную одежду для водителей автобусов, которые будут обслуживать во время летних Игр гостей нашей столицы. Изготовлено три тысячи джинсовых костюмов и около четырех тысяч голубых сорочек из репса», — указывал в заметке в газете «Вечерний Челябинск» начальник Уралшвейпрома Ю. Шумаков.





Как было широко распространено в СССР, в Доме моделей работали десятилетиями — в архивных документах есть списки сотрудников, отработавших более 20 и 30 лет. Штат был большим — до 450 человек. Работали швеи, портные, раскройщики, художники-модельеры и художники-зарисовщики, художники по вышивке, резчики-обмеловщики, конструкторы, изготовители лекал, инженеры, технологи и другие. Многие имели награды и звания, в том числе «Ветеран труда».





Трудились и над повышением производительности труда, выступая с рационализаторскими предложениями, за что в 1982 году получили диплом третьей степени на ВДНХ СССР. В постановлении отмечалось, что 96,3% моделей, разработанных челябинцами, внедрено в массовое производство. Многие товары имели Государственный знак качества и индекс «Н». Дом моделей участвовал в выставках в Турции, Сирии, Польше, Болгарии, Венгрии, Германии, а также сотрудничал с КНДР, Китаем, Вьетнамом, Филиппинами.





Челябинские модельеры впервые в СССР внедрили пошив мужского пальто на швейных фабриках по собственным разработкам. Специалисты стажировались в Германии и во Франции. В 1988 году Дом моделей получил почетную грамоту и медали ВДНХ СССР за перспективные разработки в области технологий и конструирования швейных изделий.





В том же 1988 году Уралшвейпром реорганизовали в Челябинское промышленно-торговое швейное объединение. В 1990-м его переименовали в Челябинскую промышленно-торговую фирму «Мокас», а в 1991 году появилось акционерное общество закрытого типа с таким же названием.





К 1990-м годам Челябинский Дом моделей обеспечивали конструкторской документацией на новые модели одежды 32 швейные фабрики. Они работали в Челябинской, Курганской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Башкирии, Казахстане, на Украине.





С наступлением нового десятилетия СССР все ближе подходил к своему развалу. Менялась экономика. Это не могло не сказаться на работе Челябинского дома одежды. Тем не менее даже в сложные для страны 1990-е он проводил показы новой одежды. В 1992-м встал вопрос о приватизации Дома моделей. Причем прошение подавали сами работники.





«Учитывая, что наш коллектив состоит из 300 человек, занимает 3 нижних этажа и 1/2 часть 7-го этажа, за 18 лет существования здания внес большую часть вклада на содержание здания, столовой и другие затраты, поэтому убедительно просим Вашего содействия в разрешении вопроса о закреплении этого здания за нашим коллективом и дальнейшего его выкупа», — написано в обращении к главе администрации Челябинской области Вадиму Соловьеву.

Еще одно прошение отправляли в 1993 году заместителю главы областной администрации и председателю комитета по госимуществу Владимиру Головлеву. Судя по архивным документам, обращения остались без ответа. В 1994 году коллектив провел собрание, где отозвал свою заявку на приватизацию.





За 30 лет специалисты Дома моделей разработали и передали швейным фабрикам для внедрения более 25 тысяч моделей одежды вместе с образцами и технической документацией. По состоянию на 1994 год 54 предприятия России и Казахстана выпускали продукцию по лекалам челябинских модельеров.





К концу 1990-х Дом моделей признали неплатежеспособным. В 1997 году, чтобы преодолеть кризис неплатежей и предотвратить рост просроченной задолженности, его реорганизовали в Уральский центр моды, объединив с Домом моделей бытового обслуживания населения. «Мокас» же превратился в Союз предприятий легкой промышленности Челябинской области (Челяблегпром).





В начале 2000-х центр моды стал разрабатывать и изготавливать ведомственную одежду и школьную форму, нижнее и постельное белье. При центре проводили курсы повышения квалификации для специалистов швейной отрасли.





Вступив в новый век, реорганизованный Дом моделей одежды вскоре навсегда остался в истории. Двадцать лет назад, в мае 2004 года, председатель правительства Челябинской области Петр Сумин подписал постановление о ликвидации Уральского центра моды. Чуть ранее, в 2003-м, завершилась ликвидация Челяблегпрома.





Здание на проспекте Ленина, 57 так и стоит. Только без чугунных узоров. В коридорах больше не создают одежды. Теперь там работают различные министерства.

ИА «Первое областное» благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников Объединенного государственного архива Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

