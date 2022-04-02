Покупатели обиделись на европейские бренды

Челябинский стилист Анна Глазкова — о модных тенденциях во времена санкций

Изменения, которые сейчас происходят в мире на фоне санкций против России, моментально сказались на экономике страны. Но пока одни оплакивают закрытие магазинов европейских брендов, другие восстанавливают российское производство. Какие тенденции в мире моды сейчас прослеживаются? Своим мнением поделилась аналитик и стилист Анна Глазкова.

— Как аналитик я вижу несколько тенденций, который сейчас появляются в мире моды. Первое — это некоторая обида покупателей на европейские бренды, которые ушли из России. Сами они, конечно, не хотели покидать рынок, ведь этот бизнес приносил им деньги. Но мы понимаем, что есть политический момент и их вынудили покинуть российский рынок.

И у покупателя сейчас будет некое чувство обиды. Многие раньше не ощущали чувства патриотизма, но то, что происходит сейчас, заставляет задуматься об этом. А ведь европейские бренды обязательно вернутся, возможно, уже летом или осенью 2022 года. Сейчас рывок делают наши дизайнеры — российские, в том числе челябинские.

Российский дизайн одежды зародился 8 лет назад, когда произошел скачок курса валют. Тогда многие, кто закупал одежду за границей, начали заниматься созданием собственной линии одежды и аксессуаров, стали развиваться как дизайнеры.

Сперва процесс шел слабо, но за эти годы компании построили производство, обучили персонал. Научились шить: если раньше это был простой крой, то сейчас наши дизайнеры создают сложные и красивые вещи — крой круче, чем у той же самой ZARA.

Чем больше производство, тем компании сложнее адаптироваться к изменениям. Небольшие бренды сейчас быстро подстроятся под новые обстоятельства и закроют потребности в том или ином сегменте одежды. Например, мужчин и детей с закрытием массмаркета из Европы практически негде одевать. Но сейчас будет развиваться этот сектор производства в России.

Сейчас задача местных брендов — завоевать лояльность аудитории. Что это такое? Это положительное отношение покупателей к компании в целом, когда ее рекомендуют друзьям и знакомым. У такого бренда хочется совершать постоянные покупки. Поэтому многие строят свой бизнес на культивировании каких-либо ценностей.

Например, челябинский бренд одежды Stylish, который сейчас присутствует и в других городах страны, всегда позиционировался как семейный — его открыла семейная пара, у которой сейчас двое детей. И покупатель проявляет к ним лояльность за счет таких ценностей, хотя их продукция может быть схожа с ассортиментом других брендов.

И если российские бренды получат эту лояльность аудитории, то даже с возвращением в торговые комплексы иностранных брендов покупатели не захотят к ним возвращаться. Если местные производители смогут, к тому же, закрыть все потребности покупателей, то зачем им возвращаться в массмаркет?

Тем более если качество тканей и исполнение зачастую у российских брендов лучше. Я сама предпочитаю объехать сперва магазины челябинских дизайнеров, а лишь потом «добиваю» образ какими-то предметами из массмаркета. Потому что там тиражированные, узнаваемые вещи. Нередко в одном месте можно увидеть девушек в одинаковых пиджаках или платьях.

Каждый из нас хотел бы быть индивидуальным, и одежда должна это подчеркивать. Местные бренды как раз и отличаются от массмаркета тем, что создают уникальные вещи, по собственным эскизам и лекалам. И этот фактор тоже сыграет свою роль при выборе бренда.

Бюджеты у людей стали ограниченными, и люди сейчас особенно будут рассчитывать свои траты. Поэтому вторая тенденция, которая сейчас будет ощущаться в мире моды, — это осознанное потребление. Если раньше мы не задумывались о количестве одежды, которую покупаем, то сейчас вещей станет меньше, но они будут более качественными.

Причем речь не только про базовые вещи, но и про трендовые. Ведь тренды бывают быстрые (до полугода), средние (от года до трех лет) и долгие (от трех лет и более). От быстрых трендов покупатели сейчас будут отказываться, делая выбор в пользу средних и долгих. То же касается и цвета одежды — будут выбирать те, которые наиболее универсальны и сочетаемы.

Еще одна тенденция — это интерес к секонд-хендам и комиссионным магазинам. Есть ценители, которые постоянно пользуются ими, но в условиях ухода брендов и подорожания одежды количество таких ценителей будет расти. Есть бренды, которые выкупают у «секондов» одежду и перешивают ее. Это так называемый апсайклинг — создание новых вещей из старых.