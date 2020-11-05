Миасская школьница завоевала миллион рублей на конкурсе «Большая Перемена»

Екатерина Горшкова отличилась в финальной части мероприятия.

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Школьница из Южного Урала выиграла миллион рублей в «Артеке». Екатерина Горшкова стала одной из победительниц финального этапа конкурса «Большая перемена» для учеников 10-11-х классов.



Всего Челябинскую область на «Большой перемене» представляли 38 участников, пять из которых — ученики Миасского городского округа. В общей же сложности в конкурсе приняли участие около миллиона школьников. В финальную часть вышли 600 учеников 8-9 классов и столько же — из 10-11 классов из разных Федеральных округов России.

«Одной из победительниц финального этапа конкурса учащихся 10-11-х классов стала Екатерина Горшкова, ученица школы № 16 и воспитанница „Дома детского творчества „Юность“ имени ак. В. П. Макеева“. Педагогом-наставником являлась Любовь Боровинская. Наша землячка не только с блеском выступила в финале Всероссийского конкурса, но и получила вознаграждение — „Детский капитал“ в размере миллиона рублей»,— рассказали «Первому областному» в администрации Миасса.

«Большая перемена» — это один из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Местом его проведения стал международный детский центр «Артек». Сам конкурс проходит в несколько этапов, а для победы необходимо было пройти шесть их них этапов: регистрацию, дистанционное тестирование, представление себя, командное соревнование, полуфинал и финал. Проявить же себя участники могли в одной из девяти тематик в сферах искусства, медицины, СМИ, комфортной среды, патриотизма и других.

Отметим, что Екатерина Горшкова — не единственная представительница Челябинской области, которая смогла отличиться на «Большой перемене». Так школьнику из Снежинска Ивану Савинову удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Южноуралец выразил надежду, что скоро от Урала до Крыма появятся скоростные поезда, а также пригласил президента в свой родной город.