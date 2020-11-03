Дома не скучно: школьники Челябинской области в осенние каникулы развлекались и развивались в онлайне

По инициативе губернатора на базе платформы «Детидома» для них был открыт целый ряд сервисов.

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В Челябинской области школьники во время осенних каникул могли ознакомиться с новыми обучающими и досуговыми сервисами. Компания «Ростелеком» предоставила доступ к ряду проектов с образовательными подборками, аудиокнигами, фильмами, концертами и телеканалами на базе онлайн-платформы «Детидома». Ее разработали по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера для того, чтобы во время каникул школьники могли с пользой провести время и сократить контакты со сверстниками.

«Сервис „Ростелеком Лицей“ разработан специально для школьников 1–11 классов и объединяет образовательный контент по двум направлениям — „Школа“ и „Развитие“. Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела „Развитие“ школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Ознакомиться с пробными уроками на базе «Ростелеком Лицей» может любой желающий при регистрации. Кроме того, можно оформить бесплатную подписку на 14 дней на сервис «Ростелеком Книги», где размещено более 180 тысяч электронных изданий.