Историческую часть Миасса избавят от большегрузов

Перспективу строительства нового путепровода обсудили на заседании городской общественной палаты.

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В Миассе может появиться новый путепровод, который избавит историческую часть города от большегрузов. Он будет проходить через Транссибирскую магистраль со стороны улицы Ломоносова. Такую идею накануне, на заседании Общественной палаты Миасского городского округа, озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.



«Следующая глобальная перспектива заключается в выведении всего грузового транспорта за территорию города Миасса. Это достаточно капиталоемкий проект, о нем уже шла речь на встрече губернатора Челябинской области с министром транспорта России. По итогам встречи мы получили определенное положительное одобрение со стороны Министерства транспорта РФ и в дальнейшем план развития будет двигаться в этом направлении. Мы максимально постараемся разгрузить город от большегрузного транспорта», — поделился заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.

Замминистра подчеркнул, что в 2020 году в Миассе были выполнены работы по развитию дорожной сети. Субсидии на них составили 135 миллионов рублей, и на эти деньги отремонтировали и улучшили дорожные сети города. Кроме того, региональные власти планируют провести полный ремонт дороги от трассы М-5 до Миасса в 2022 году. Как отметил замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров, несмотря на непростую финансовую ситуацию, мероприятия по дорожной инфраструктуре уже поставлены в план финансирования.

«Эта задача входит в топ-3 тех приоритетов по дорожному строительству, которые сегодня ставит глава региона. Это связано с будущим развитием Миасса, с развитием всего городского пространства. Благодаря комплексному развитию дорожной инфраструктуры у граждан будут более благоприятные и комфортные условия для жизни. Недавно прошел инвестиционный Совет по развитию той площадки, которая находится на территории курорта «Солнечная долина». Речь шла о развитии железнодорожного транспорта до самого курорта — это одно из требований для проведения соревнований международного уровня. Поэтому мы ждем поддержки федеральных властей по этому вопросу и ведем достаточно серьезную и кропотливую работу», — рассказал в рамках встречи заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Как отметил глава Миасса Григорий Тонких, на начало года цифра по капитальному ремонту дорог местного значения составляла 47 миллионов рублей, однако в течение года были выделены дополнительные средства, а общая сумма составила 113 миллионов. В плановом бюджете на 2021 год планируется выделение 108 миллионов, а в 2022 году — 97 миллионов рублей. Мэр Миасса также отметил, что город должен использовать все возможности, чтобы заинтересовать инвесторов, особенно в вопросе развития туризма, который, по мнению Григория Тонких, тесно связан с дорожной инфраструктурой.