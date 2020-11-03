«Слушайте дальше, я вам расскажу»: подросток из Снежинска по видеосвязи пообщался с Владимиром Путиным

Финалист конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своём проекте, любви к железной дороге и пригласил в гости в свой родной город.

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1 ноября в Крыму стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена». В финал вошли более 1 200 школьников со всей России, включая ребят из Челябинской области. Накануне с финалистами посредством видео-конференц-связи пообщался президент Российской Федерации Владимир Путин. Среди собеседников главы государства оказался ученик 11 класса гимназии № 127 имени академика Е. Н. Аврорина в Снежинске Иван Савинов.

«Слушайте дальше, я вам расскажу», — с этих слов начал свой продолжительный диалог с главой государства Ваня. Талантливый южноуралец рассказал президенту о том, что представляет на конкурсе направление «Меняй мир вокруг!», главные темы которого — урбанистика и транспорт. Пользуясь случаем, Иван Савинов поблагодарил Владимира Путина за инициативу построить Крымский мост, а также поведал о своих поездках в Крым, любви к путешествиям и выразил надежду на то, что в скором времени появятся скоростные поезда от Урала до Крыма.

«Я хочу выразить надежду на то, что в будущем запустятся скоростные поезда, построятся магистрали от Урала, от моего родного Челябинска, родного Свердловска до Крыма, а не только от Москвы, Санкт-Петербурга. Как я знаю, были планы строительства скоростной магистрали Свердловск — Челябинск. Как раз мой Снежинск находится между ними, вроде там тоже планировалась станция. Выражаю надежду на развитие городского электрического транспорта на Урале во всех городах, где он есть, то есть Тагил, Екатеринбург, Миасс, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск и другие»,— сказал, заметно волнуясь, Иван Савинов.

Владимир Путин назвал увлечение школьника развитием транспорта важным и интересным, а также сообщил, что в планах правительства Российской Федерации — развитие не только железнодорожной инфраструктуры, но и автотранспортных магистралей.

«Что касается железнодорожных, то это подъезды к Черноморскому бассейну, это развитие транспортной инфраструктуры в других регионах Российской Федерации. На востоке это так называемый Восточный полигон: расширение возможностей БАМа и Транссиба. Это строительство новых автомагистралей — такая, как сейчас, наверняка видели в Крыму, создана новая автомобильная магистраль „Таврида“», — рассказал о планах Владимир Путин.

Также президент спросил школьника о том, кем работают его родители. Иван, конечно же, рассказал и, пользуясь случаем, попросил президента передать им привет. Владимир Путин поздравил семью с таким сыном и поблагодарил их. Кроме того, президент пожелал одиннадцатикласснику успехов при поступлении в вуз.