По словам Вагнера, 2022 год стал решающим: пройдена точка невозврата, и теперь точно ясно, что кампусу быть. Достигнуты все необходимые договоренности по строительству кампуса, сформирован проект, который уже проходит согласования, определены инвесторы и сроки строительства, а земля передана застройщику.
«Наш кампус будет изюминкой среди кампусов всей страны. У него есть своя эксклюзивность. И для нашего города проект выглядит безумно привлекательно. Мне даже хочется вернуться в студенческие годы и еще раз пройти обучение — в этом кампусе. Все фундаментальные подготовительные работы проведены. Реализация проекта переходит в самую активную стадию», — замечает Александр Вагнер.
Сейчас ведутся изыскательские работы. Уже в начале 2023 года необходимые документы будут направлены на согласование, а на площадке начнутся земляные работы.
«Пока ведется строительство, нам нужно очень качественно продумать, чем наполнить учебно-лабораторный корпус: какие здесь можно разместить компании, лаборатории, чтобы пространства были интегрированы друг с другом, чтобы студент мог познакомиться с задачами, которые решают компании, и опереться на научно-технологический потенциал университета. Мы практически завершили эту работу. Перечень лабораторий уже готов. В то же время мы понимаем, что мир меняется, меняются приоритеты и такую работу придется вести постоянно», — замечает Вагнер.
Александр Вагнер выразил уверенность, что межвузовский кампус будет построен в срок — в 2025 году. Но заметил, что хочет увидеть объект готовым как можно быстрее.
Напомним, 5 октября 2022 года правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили соглашение о реализации проекта создания кампуса мирового уровня в регионе.
Ранее правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.
Проект челябинского кампуса вошел в число лучших в России.
В Челябинской области им займется АНО «РИОН». Организацию создало правительство региона.
Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.