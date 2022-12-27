Межвузовский кампус в Челябинске начнут строить в начале 2023 года

На стройплощадке готовятся к старту земляных работ

Земляные работы на стройплощадке, где в будущем вырастет межвузовский кампус, стартуют уже в начале 2023 года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

По словам Вагнера, 2022 год стал решающим: пройдена точка невозврата, и теперь точно ясно, что кампусу быть. Достигнуты все необходимые договоренности по строительству кампуса, сформирован проект, который уже проходит согласования, определены инвесторы и сроки строительства, а земля передана застройщику.

«Наш кампус будет изюминкой среди кампусов всей страны. У него есть своя эксклюзивность. И для нашего города проект выглядит безумно привлекательно. Мне даже хочется вернуться в студенческие годы и еще раз пройти обучение — в этом кампусе. Все фундаментальные подготовительные работы проведены. Реализация проекта переходит в самую активную стадию»,

— замечает Александр Вагнер.

Сейчас ведутся изыскательские работы. Уже в начале 2023 года необходимые документы будут направлены на согласование, а на площадке начнутся земляные работы.

«Пока ведется строительство, нам нужно очень качественно продумать, чем наполнить учебно-лабораторный корпус: какие здесь можно разместить компании, лаборатории, чтобы пространства были интегрированы друг с другом, чтобы студент мог познакомиться с задачами, которые решают компании, и опереться на научно-технологический потенциал университета. Мы практически завершили эту работу. Перечень лабораторий уже готов. В то же время мы понимаем, что мир меняется, меняются приоритеты и такую работу придется вести постоянно»,

— замечает Вагнер.