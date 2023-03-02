В Челябинске на публичных слушаниях обсудили строительство межуниверситетского кампуса

Мэрия согласовала размещение коммерческих объектов

Министерство образования и науки Челябинской области вынесло на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на обустройство в строящемся межуниверситетском кампусе объектов бытового назначения. Он появится возле главного корпуса ЧелГУ на улице Братьев Кашириных, 129. Размещение аптек, парикмахерских, кафе, магазинов согласовали, и скоро администрация города выдаст соответствующее разрешение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Представляю вашему вниманию проект согласования разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под межуниверситетский кампус мирового уровня. Данный земельный участок расположен в зоне Б.2.5 — специализированные общественно-деловые территориальные зоны высших и средних учебных заведений. В условно разрешенных видах использования бытовое обслуживание не указано. Просим согласовать разрешение на условно разрешенный вид использования»,— рассказывает руководитель архитектурного отдела «Голос.Проект» Елена Орлова.





В комментарии ИА «Первое областное» директор группы компаний «Голос.Девелопмент» Сергей Пахомов назвал проект межуниверситетского кампуса важным для Челябинска и всего региона. Холдинг активно участвует в его реализации.

«Проект кампуса интересен нам своей комплексностью, возможностью создать современное образовательное и городское пространство, которое долго будет служить на благо области. У нас накоплен большой опыт в жилом девелопменте. И мы уже строили социальные объекты в рамках наших ЖК — детские сады и школы. При этом мы не просто строим, а занимаемся всем — от проектирования до управления. Теперь весь наш опыт мы применим и при создании кампуса»,— рассказал ИА «Первое областное» Сергей Пахомов.





«Голос.Девелопмент» в реализации проекта межуниверситетского кампуса работает со «Сколтехом», Минобрнауки РФ и с «ВТБ инфраструктурный холдинг». Застойщик приступил к подготовке площадки. Вместе с этим продолжается проектирование. В 2024 году планируют сдать первые две гостиницы, в которых смогут проживать более 300 студентов. Строительство всего кампуса рассчитывают завершить к концу 2025 года. Комплекс зданий объединит административно-деловой центр, коммерческие площади, а также научные лаборатории и площадки для реализации производственных, экспериментальных проектов в области новой энергетики, робототехники, IT-технологий, искусственного интеллекта.





Межуниверситетский кампус построят в рамках концессионного соглашения со структурой группы ВТБ — ООО «Челябинская концессионная компания». Общий объем инвестиций составляет 16,7 млрд рублей. Из этой суммы 9,1 млрд предоставят из федерального и регионального бюджетов. В середине февраля в Челябинске обсудили, как будущий кампус свяжет бизнес и науку, потребности региона и его приоритетные направления развития. Стратегическая сессия проходила с участием представителей министерства науки и высшего образования РФ, руководства региона и вузов. Затем проект челябинского межуниверситетского кампуса представили главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.