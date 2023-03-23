Между Челябинском и Узбекистаном запустят прямое авиасообщение

Товарооборот Южного Урала с республикой превысил 1 млрд рублей

Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказал информагентству ТАСС о планах запустить прямое авиасообщение с Челябинском. Первые самолеты могут отправиться уже в 2023 году.

Генконсул пока не сообщил, с какими городами откроют сообщение из Челябинска. Абдусалом Хатамов пояснил, что Челябинская область по итогам прошлого года заняла второе место среди субъектов РФ по объему товарооборота с республикой, показатель превысил $1 млрд.

Он отметил, что Челябинск является важным партнером для республики. Напомним, рейсы между Челябинском и городами Узбекистана ранее неоднократно запускались. Но на сегодняшний день прямого авиасообщения нет. Генконсул не раз говорил, что для южноуральцев Узбекистан может стать новым туристическим местом притяжения.

В августе прошлого года делегация Челябинской области приняла участие в III форуме стран — участниц ШОС в Ташкенте. На пленарном заседании выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он представлял нацчасть России. Глава Южного Урала отметил, как важно развивать с республикой проекты в сфере промышленной кооперации, туризма, образовательного и культурного обмена.

Челябинская область, как транспортный хаб, готова предложить свои транзитные возможности для доставки грузов из других регионов в страны Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, в Иран, который в сентябре этого года станет членом Шанхайской организации сотрудничества, и далее в страны ШОС — Индию и Пакистан, а также в обратном направлении.