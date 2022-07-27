Народы Челябинской области объединяются для проведения совместных проектов и мероприятий

Генконсул Республики Узбекистан посетил Южный Урал для выстраивания дружественных отношений с его жителями

Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов принял участие в съемках второй части программы «Дипломатическая миссия» на телеканале ОТВ. Дипломат рассказал о том, какие проекты реализуются в Челябинской области с объединениями башкир, татар и других народов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вторая часть программы «Дипломатическая миссия» с генеральным консулом Республики Узбекистан выйдет в эфир в середине августа. Адусалом Хатамов принял участие в съемках впервые в марте этого года. Тогда речь шла о бизнес-проектах, туристическом потенциале дружественной республики. На этот раз программу посвятили международному сотрудничеству и выстраиванию дружественных отношений с народами, проживающими в нашем регионе.

«Гость встречи рассказал, что консульство активно работает с южноуральской узбекской диаспорой, принимает участие в праздниках и мероприятиях национального характера, таких, как Сабантуй. В планах — организовать совместные проекты с представителями разных народов, проживающих в регионе. Например, татары и башкиры близки по языковой группе», — пояснили авторы проекта «Дипломатическая миссия».

Также на встрече присутствовали: руководитель диаспоры Мамуржан Кабиров и бизнесмен Достанбек Исраил уулу.