Алексей Текслер проведет на форуме глав регионов стран ШОС в Узбекистане встречи с главами Ташкента и Бухарской области

Губернатор Челябинской области примет участие в заседании по вопросам развития внутрирегиональной торговли ШОС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ближайшие дни работает в Узбекистане. Он возглавил российскую делегацию на III Форуме глав регионов стран ШОС, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе областного правительства.



Известно, что Текслер примет участие в пленарном заседании, посвященном перспективам развития внутрирегиональной торговли ШОС и проведет встречи с членами правительства Республики Узбекистан, хокимом (главой) Бухарской области Ботиром Зариповым и хакимом (мэром) Ташкента Джахонгриром Артыкходжаевым.

В рамках форума будет открыт шоу-рум продукции регионов-участников национальной части. Нацчасть, как поясняют в пресс-службе челябинского губернатора — это региональная структура, в нее входят руководители субъектов Федерации, представляющие на форуме интересы страны и области в вопросах торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества.

В III Форуме глав регионов стран ШОС принимают участие — и, соответственно, представлены в шоу-руме — две компании из Астраханской области, пять — из Самарской, четыре — из Омской. Челябинскую область представляют АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ООО «Ресурс», ООО «Алсо», ООО «ДСТ Урал», ООО «Нефть-сервис», ИП Валеев Т. Р., ООО «Триумф», ООО «Завод СпецАгрегат».

Напомним, в сентябре 2021 года Челябинск принимал II форум глав регионов государств-участников организации Шанхайского договора о сотрудничестве.