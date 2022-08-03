В Челябинской области могут создать порталы о логистике и туризме для регионов — партнеров по ШОС

С таким предложением на III форуме регионов стран ШОС выступил губернатор Алексей Текслер

Заинтересованные в собственном развитии регионы разных государств — участников Шанхайской организации сотрудничества должны наращивать торговые и туристические связи, в том числе — развивать обмен информацией. С таким предложением на пленарном заседании III форума стран — участниц ШОС в Ташкенте выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Напомним, Алексей Текслер на форуме представляет всю нацчасть России. В своем выступлении он напомнил, что первые два форума принимал Челябинск.

«Мы видим практический результат наших встреч в росте товарооборота между нашими регионами и странами. В рамках прошлогоднего форума прошли десятки переговоров между главами субъектов стран ШОС, более 100 бизнес-встреч, достигнуты договоренности и подписан ряд межрегиональных соглашений. Реализованы проекты в сфере промышленной кооперации, туризма, образовательного и культурного обмена», — уточнил губернатор.

Эти связи надо наращивать, отметил губернатор, и тут особое значение имеет логистика и развитые коммуникации между регионами.

«В наши дни заметно возрастает роль регионов как транспортно-логистических хабов. Например, Челябинская область обладает мощным транспортным комплексом. Вся наша транспортная инфраструктура формирует восточную часть коридора „Север-Юг“, который сейчас активно развивается. Российские регионы готовы предложить свои транзитные возможности для доставки грузов в страны Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, в Иран, который в сентябре этого года станет членом Шанхайской организации сотрудничества, и далее в страны ШОС — Индию и Пакистан, а также в обратном направлении», — рассказал Алексей Текслер.

Также губернатор предложил создать единый портал с данными обо всех имеющихся в государствах ШОС транспортно-логистических хабах. Текслер подчеркнул, что техническую сторону вопроса готова взять на себя Челябинская область.

Еще одно IT-предложение — информационная система, в единой форме описывающая потребности, возможности, промышленный потенциал регионов.

«Такой механизм позволит бизнесу найти новых партнеров и создаст лучшие условия для развития экономик наших стран. Поскольку Челябинская область выполняет функции секретариата Национальной части форума РФ, мы готовы начать сбор этой информации», — пояснил Алексей Текслер.

Наконец, глава Челябинской области указал на важность взаимодействия в сфере туризма. Для обмена информацией также необходимо, по мнению Алексея Текслера, создать порталы с информацией о туристических возможностях регионов каждой страны. Кроме того, губернатор поддержал предложение узбекистанской стороны по организации профильного туристического форума стран ШОС.