Между аграриями Челябинской области начали распределять 350 млн рублей на подготовку к посевной кампании

До конца этой недели сельхозтоваропроизводителям выделят субсидии

В Челябинской области в этом году выделяют 350 миллионов рублей на пополнение семенного фонда зерновых культур. Это позволит аграриям своевременно начать посевную кампанию и заготовить семена для нее. Об этом накануне, 29 февраля, после совещания с главой Россельхознадзора России Сергеем Данквертом ИА «Первое областное» рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.



В августе прошлого года проливные дожди, которые длились несколько недель, помешали аграриям вовремя собрать урожай. Более того, после нормализации погоды выяснилось, что зерно стало прорастать. Подробнее о ситуации мы писали здесь.

«На сегодня мы обеспечены по зерновой группе на 70% семенами. Так как поступили лимиты коротких кредитов, до конца этой недели мы выдаем субсидию для приобретения семян в объеме 350 миллионов рублей. К середине марта это позволит аграриям более активно заняться контрактацией и завозом семян на территорию предприятий. В начале мая — к началу посевной — семенной фонд будет сформирован полностью», — сказал Алексей Кобылин.

Речь идет о субсидии в 350 миллионов рублей, которую в декабре прошлого года на организацию предстоящего сева выделил губернатор Алексей Текслер.