В Челябинске на МАК‑2024 обсудили перспективы развития зерновой отрасли

Южный Урал занимает второе место в РФ по посевам твердой пшеницы

На Межрегиональной агропромышленной конференции (МАК‑2024) в Челябинске обсудили перспективы развития зерновой отрасли, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона. По итогам 2023 года Южный Урал занял второе место в стране по площади выращивания твердой пшеницы.

«На конференцию приглашены известные спикеры отечественной отрасли, и мы ждем некий прогноз, который поможет нашим предприятиям выбрать стратегию развития на ближайший период и избежать ненужных издержек. Актуальной темой является напряженность на рынке зерна в связи с большими урожаями прошлых лет. Какие культуры в этом году будут маржинальными, у каких еще не раскрыт экспортный потенциал — именно такую информацию ждут наши аграрии», — отметил замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков.

По словам главного отраслевого аналитика АО «Россельхозбанк» Андрея Дальнова, целью для России должно стать глобальное лидерство в поставках базовых продуктов растениеводства и животноводства. Аналитик отметил опережающий рост спроса на продовольствие по сравнению с предложением, это отражается на ценах.





В ходе панельной сессии «ПРО ЗЕРНО» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ответил на вопрос о маржинальности культур. Он подчеркнул, что южноуральцам, например, нужно развивать свои конкурентные преимущества в возделывании твердой пшеницы с учетом имеющейся в регионе перерабатывающей инфраструктуры.





Челябинская область занимает второе место среди субъектов РФ после Оренбургской области по площади выращивания твердой пшеницы, которая используется для производства макаронных изделий, но может смело, по его словам, побороться и за первое место. Президент зернового союза также назвал две культуры, емкость рынка по которым сегодня еще ничем не ограничена: это соя и горчица. Но назвать другие культуры, по его словам, очень сложно. В прошедшем сезоне высокую маржинальность демонстрировал горох. Но если все возьмутся резко увеличивать площади под ту или иную культуру, то эффект может быть обратным.





Аркадий Злочевский обратил внимание на такую проблему, как вынос питательных веществ из почвы в процессе выращивания сельхозкультур. По его мнению, нужно уделять больше внимания внесению минеральных и органических удобрений, чтобы сохранить потенциал развития отрасли. Также, по его словам, вывозная пошлина опосредованно влияет на установление неоправданно низких цен на зерно на внутреннем рынке, что может снизить темпы производительности.

«На основании данных отчетности наших клиентов мы рассчитали экономическую привлекательность выращивания масличных культур по каждому субъекту Федерации. На Урале и, в частности, в Челябинской области выращивание масличных более рентабельно, чем зерновых культур», — рассказал начальник управления отраслевой экспертизы Департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» Дмитрий Жиляков.

Южноуральские аграрии увеличивают объемы экспорта, среди перспективных направлений — Китай. В прошлом году ЮУЖД перевезла 2,8 миллиона тонн агропромышленных грузов, что на 33% больше предыдущего периода (поставки зерна выросли на 60%). Увеличились отгрузки зерна в Московскую, Калининградскую области, Алтайский край и весь Северо-Западный регион. Увеличены отгрузки зерна в страны Средней Азии и в Турцию.