Южноуральские аграрии пополнили госфонд зерна на 63 тысячи тонн

Они выручили за него более 884 млн рублей

Аграрии Челябинской области реализовали в государственный интервенционный фонд 62,9 тысячи тонн зерна урожая 2023 года. Это втрое больше, чем по итогам прошлого сезона.

Выручка составила 884,4 млн рублей.

«Реализация продукции в государственный интервенционный фонд — это еще один механизм поддержки аграриев наряду с зерновыми субсидиями, которые компенсируют увеличение затрат на производство зерна в ситуации низких рыночных цен. Возможность продать пшеницу 4-го класса по приемлемым ценам — важная поддержка для области», — пояснил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Хранителями зерна стали Магнитогорский и Троицкий элеваторы.

В дальнейшем наличие зерна на хранении позволит государству в случае повышения цен на готовую продукцию реализовать его переработчикам по более низким ценам и тем самым отрегулировать рынок.

Минсельхоз России сообщает, что только за январь 2024 года у аграриев закуплено более 260 тысяч тонн пшеницы и ржи. Еще столько же — в конце прошлого года.