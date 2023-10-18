В Челябинской области аграрии завершают уборку пшеницы, картофеля и овощей

В следующем году власти увеличат объем субсидирования на покупку техники

В Челябинской области аграрии убрали более 80% зерновых и зернобобовых культур, 82% картофеля и 70% овощей. Глава региона Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов озвучил планы по увеличению объема субсидирования на покупку техники, сообщили в пресс-службе правительства региона.



«До конца октября нужно все завершить. На следующий год мы предусматриваем увеличение региональной государственной поддержки на приобретение семян. Также будем увеличивать объем субсидирования на приобретение техники и оборудования и покупку удобрений», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, во время сбора урожая на Челябинскую область обрушились проливные дожди продолжительностью в три недели. Непогода заставила аграриев приостановить сбор урожая. После того как установилась сухая погода, сельхозпроизводители вернулись к работе.