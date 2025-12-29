«Металлург» получил поздравление с 70-летием от губернатора и победил «Трактор»

Перед матчем хоккеисты получили напутствие от почетных гостей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) с 70-летним юбилеем. Торжественная церемония прошла на ледовой арене перед матчем против челябинского «Трактора».

Алексей Текслер, обращаясь к болельщикам, ветеранам и игрокам, назвал «Металлург» самой титулованной командой региона и лидером отечественного хоккея.

«Команда воспитала большое количество звезд мирового хоккея. Это стало возможным благодаря нашим ветеранам, Магнитогорскому металлургическому комбинату, лично Виктору Филипповичу Рашникову, который ставит перед командой самые высокие цели», — подчеркнул губернатор.

Он пожелал клубу новых достижений. Президент ХК «Металлург» Виктор Рашников в свою очередь отметил славную историю клуба, напомнив о шести чемпионских титулах, трех Кубках Гагарина и других трофеях.





Праздник завершился спортивной драмой на льду. В день своего юбилея магнитогорский клуб одержал победу над челябинским «Трактором» в овертайме со счетом 5:4.